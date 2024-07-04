Влияние кофе на почки: что показало новое исследование

Преимущества кофе для здоровья продолжают открываться, и теперь в этот список добавилось еще одно значительное преимущество. Недавнее исследование, опубликованное в официальном журнале Национального почечного фонда, выявило, что кофе может помочь предотвратить очень болезненное состояние, затрагивающее 15% населения.

Американский журнал заболеваний почек опубликовал новое важное исследование, результаты которого были представлены Национальным почечным фондом в пресс-релизе. Команда европейских исследователей оказала влияние кофе на камни в почках, пишет eatthis.com.

Это исследование анализировало генетические данные почти 572 тысяч участников из Великобритании и Финляндии и было проведено под руководством Сусанны К. Ларссон из Института экологической медицины Каролинского института и Шуай Юаня из шведского Упсальского университета.

Ларссон отметила: "Наши результаты убедительно говорят о том, что регулярное употребление кофе снижает риск образования камней в почках. Переход от одной чашки в день к 1,5 чашечкам снижает риск образования камней в почках на 40%".

Более 500 000 человек каждый год обращаются за неотложной помощью через камни в почках. Хотя это не первое исследование, выявившее связь между употреблением кофе и снижением риска образования камней в почках, исследователи отмечают, что оно первым рассмотрело влияние генетики на эту связь.

Как ученые объясняют влияние кофе на образование камней в почках?

Ученые выделили несколько причин, почему кофе может помочь уменьшить образование камней в почках. Кофеин увеличивает поток мочи, что является важным защитным фактором против развития камней в почках. Также кофеин может уменьшить адгезию кристаллов оксалата кальция к клеткам почек. Кроме того, кофейные растения богаты лимонной кислотой, а цитрат мочи является известным ингибитором образования камней в почках. Важно отметить, что потребление кофеина должно сопровождаться достаточным количеством воды.

Керри Уиллис, доктор философии, главный научный сотрудник Национального почечного фонда объяснила, почему эти выводы могут быть полезны для многих людей: "Учитывая распространенность этой болезни среди людей и связанную с этим заболеваемость, было бы здорово, если бы это оказалось новой стратегией профилактики, которая была бы доступна и недорога".

Говард Гроссман, медицинский эксперт, отметил, что генетические полиморфизмы могут влиять на количество потребляемого кофе и частоту образования камней в почках. "Это связь. Это не окончательно доказывает, что употребление большого количества кофе влечет за собой меньше камней в почках, но авторы утверждают, что генетическая связь помогает сделать причинную связь более вероятной".

Для окончательного доказывания причинно-следственной связи необходимо показать физические и химические процессы, из-за которых кофе препятствует образованию камней в почках. Гроссман также подчеркивает важность дальнейших исследований и предлагает задуматься, является ли кофе лишь маркером лучшего увлажнения.

Результаты исследования указывают на потенциальный профилактический эффект кофе по отношению к камням в почках, однако перед изменением диеты следует проконсультироваться с врачом. Дальнейшие исследования помогут лучше понять механизмы воздействия кофе и подтвердить его пользу для профилактики камней в почках.

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