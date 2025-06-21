Вместо картошки фри – овощи на гриле: как похудеть, не отказываясь от ресторанов

Питание вне дома часто ассоциируется с нездоровыми блюдами и лишними калориями, однако это не всегда так. Эксперт по здоровью Мелисса Пфайстер доказывает, что даже в ресторане можно придерживаться полезного питания и одновременно худеть.

Видео дня

Благодаря простым, но эффективным советам она помогла своим клиентам избавиться от десятков килограммов. Издание eatthis.com рассказывает, как правильно выбирать блюда, напитки и заправки, чтобы сохранить фигуру без ущерба для удовольствия от еды.

"Все сводится к правильным решениям. Например, я бы пошла в суши-ресторан, где можно заказать эдамаме или свежую рыбу и морепродукты. Но там же можно найти жареные креветки со сливочным айоли. Так что, все зависит от вашей внимательности и немного креативного подхода. Варианты здоровых блюд есть всегда", – объясняет Мелисса.

Ниже приведены главные советы от Мелиссы: на какие блюда обратить внимание, чего стоит избегать, как выбирать заправки, соусы и напитки, чтобы поддерживать здоровый образ жизни даже в ресторане.

Обращайте внимание на формулировки в меню

Меню может подсказать, какие ингредиенты активно используют на кухне. "Лучше избегать блюд с пометками вроде "в масле", "жареное", "с глазурью", "с айоли" или "в сливочном соусе". Именно соусы и заправки часто являются главным источником скрытого жира и сахара. Иногда блюдо выглядит вполне здоровым, но его обливают жирным соусом – и польза исчезает", – предостерегает Мелисса.

Чтобы избежать соблазна, просмотрите онлайн-меню заранее. И помните: всегда можно попросить подать соус отдельно.

Откажитесь от калорийных заправок

"Один из моих самых любимых трюков для салатов – это обычный бальзамический уксус. Он придает блюду яркий вкус, не содержит жира и калорий. Избегайте заправок на основе майонеза и отдавайте предпочтение либо уксусу, либо вариантам с низким содержанием жира", – делится эксперт.

Приправляйте вместо того, чтобы добавлять жир

Ещё один приём для сохранения вкуса без чрезмерных калорий - острые приправы. "Лучше выбрать сальсу или пико-де-гайо вместо сладких соусов к мясу или рыбе. Острые блюда активизируют метаболизм и стимулируют жажду, что заставляет вас пить больше воды – а это помогает быстрее почувствовать сытость", – рекомендует Мелисса.

Научные исследования подтверждают, что острая пища может способствовать похудению, снижая аппетит и ускоряя обмен веществ.

Готовьте собственные соусы

"Я часто использую соевый соус с низким содержанием соли, горчицу или шрирачу для заправки или как соус для обмакивания. Их можно смешивать, чтобы создать вкусную и ароматную альтернативу жирным соусам без лишних калорий. Преимущество в том, что в большинстве ресторанов эти ингредиенты есть всегда", – говорит она.

Свежие морепродукты – ваш союзник

"Устрицы, сашими, креветки, краб, лобстер - всё это отличные варианты, содержащие мало жира и много белка. Главное – не выбирайте сливочный соус", – советует Мелисса.

Она также отмечает, что коктейль из креветок – отличная закуска для праздничного стола: легкая, питательная и без вредных ингредиентов.

Овощи – лучший гарнир

Когда вы заказываете гарнир, не сомневайтесь: овощи – лучший выбор. "Вместо картофеля фри или пюре заказывайте запечённые или тушёные овощи. Добавьте к ним специй или немного уксуса – так вкусно и полезно", – говорит эксперт.

Выбирайте воду

Не фанат обычной воды? Добавьте к ней ломтик цитрусов – лимона, лайма или апельсина - и получите освежающий вкус без вреда для здоровья. "Если хочется чего-то с газом, закажите минеральную воду из клюквенного сока и лайма", – предлагает Мелисса.

Избегайте напитков с сахаром

"Большинство холодных чаев содержат столько же сахара, как и газированные напитки. Попросите несладкий чай. Или поинтересуйтесь, могут ли сделать вам холодный чай на основе ароматизированного", – предостерегает она.

Ограничивайте коктейли с сахаром

"Я не советую своим клиентам заказывать напитки типа маргариты, потому что в них много сахара. Но это не значит, что вам нельзя насладиться бокалом! Просто сделайте выбор в пользу более здорового варианта", – говорит Мелисса.

Она рекомендует прозрачный алкоголь (к примеру, текилу с минимальным содержанием сахара), красное вино вместо белого или легкое пиво.

Общайтесь с персоналом

Первый шаг – установить контакт с официантом. Именно он поможет вам получить всю нужную информацию о блюдах и сделать правильный выбор.

"Когда ко мне подходит официант, я всегда узнаю его имя. Это проявление уважения к человеку, который обеспечивает ваш комфорт. Я объясняю, что хочу немного изменить заказ, и благодарю за помощь", – делится Мелисса.

Если вас волнует определенный ингредиент, не стесняйтесь сравнить это с пищевой аллергией. "Ваше здоровье важнее любых неудобств. И не забывайте, что ресторан заинтересован в том, чтобы вы остались довольны", – подчеркивает она.

Ранее OBOZ.UA объяснял, что есть во время праздничных застолий, если ты на диете.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.