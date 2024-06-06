Водная терапия: узнайте больше об этом популярном методе лечения

Водная терапия становится все более популярным трендом по всему миру и используется в качестве альтернативы традиционной наземной терапии. Метод использует водные процедуры и упражнения в воде как способ лечения и производится квалифицированным водным терапевтом.

Успокаивающие свойства воды в сочетании с ее стабильностью помогают расслабиться и вылечить пациентов с разными заболеваниями. Мы расскажем вам больше об этом методе лечения.

Снимает скованность суставов и способствует гибкости.

Боль в суставах возникает вследствие интенсивной периодической перегрузки на определенную точку. Для пациента, чувствующего сильную боль в локтях, коленях, запястьях и голеностопных суставах, акватерапия является прекрасным способом снять напряжение и облегчить боль.

Плаучесть воды помогает снизить вес и нагрузку на суставы, а акватерапия эффективно способствует выздоровлению.

Плаучесть воды улучшает силу и выносливость.

Плаучесть воды может помочь увеличить силу и выносливость при выполнении упражнений в воде. Кроме того, пребывание в воде дает ощущение безопасности, потому что вам не нужно беспокоиться о том, что вы упадете или получите травму.

Это помогает сосредоточиться на упражнении и полезно для тех, кто боится балансировать на суше или подвержен падениям.

Облегчает любую хроническую боль

Хроническая боль – это боль, которая длится более шести месяцев и может быть вызвана возрастом, плохим питанием, неправильной осанкой и т.д. Акватерапия является эффективным способом снятия хронической боли, а успокаивающее действие воды облегчает мышечную и нервную боль.

Пациенты с мышечными спазмами, хронической болью в спине, шее и фибромиалгии находят акватерапию полезной.

Это отличное средство для восстановления после операции

После операции наши мышцы, как правило, слабеют из-за ограниченности движений, а возникающие отеки придают мышцам скованности. Водная терапия использует гидростатическое давление и помогает равномерно распределить жидкость по всему телу, что облегчает мышечную скованность.

Безопасная акватерапия после операции – проверенный метод уменьшения боли, воспаления и облегчения послеоперационного восстановления.

Подводная беговая дорожка – идеальный способ лечения растяжений

Растяжение связок возникает, когда к определенному суставу прикладывается чрезмерная сила или когда сустав подвергается нагрузке, выходящей за пределы его природной функции.

Подводная беговая дорожка – идеальный способ лечения растяжения связок, поскольку она снимает напряжение тела и позволяет двигаться легче, чем на суше. Водная терапия также помогает восстановить силу и подвижность и, таким образом, способствует восстановлению после растяжения связок.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как поддерживать водный баланс.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.