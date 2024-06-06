Водная терапия: узнайте больше об этом популярном методе лечения
Водная терапия становится все более популярным трендом по всему миру и используется в качестве альтернативы традиционной наземной терапии. Метод использует водные процедуры и упражнения в воде как способ лечения и производится квалифицированным водным терапевтом.
Успокаивающие свойства воды в сочетании с ее стабильностью помогают расслабиться и вылечить пациентов с разными заболеваниями. Мы расскажем вам больше об этом методе лечения.
Снимает скованность суставов и способствует гибкости.
Боль в суставах возникает вследствие интенсивной периодической перегрузки на определенную точку. Для пациента, чувствующего сильную боль в локтях, коленях, запястьях и голеностопных суставах, акватерапия является прекрасным способом снять напряжение и облегчить боль.
Плаучесть воды помогает снизить вес и нагрузку на суставы, а акватерапия эффективно способствует выздоровлению.
Плаучесть воды улучшает силу и выносливость.
Плаучесть воды может помочь увеличить силу и выносливость при выполнении упражнений в воде. Кроме того, пребывание в воде дает ощущение безопасности, потому что вам не нужно беспокоиться о том, что вы упадете или получите травму.
Это помогает сосредоточиться на упражнении и полезно для тех, кто боится балансировать на суше или подвержен падениям.
Облегчает любую хроническую боль
Хроническая боль – это боль, которая длится более шести месяцев и может быть вызвана возрастом, плохим питанием, неправильной осанкой и т.д. Акватерапия является эффективным способом снятия хронической боли, а успокаивающее действие воды облегчает мышечную и нервную боль.
Пациенты с мышечными спазмами, хронической болью в спине, шее и фибромиалгии находят акватерапию полезной.
Это отличное средство для восстановления после операции
После операции наши мышцы, как правило, слабеют из-за ограниченности движений, а возникающие отеки придают мышцам скованности. Водная терапия использует гидростатическое давление и помогает равномерно распределить жидкость по всему телу, что облегчает мышечную скованность.
Безопасная акватерапия после операции – проверенный метод уменьшения боли, воспаления и облегчения послеоперационного восстановления.
Подводная беговая дорожка – идеальный способ лечения растяжений
Растяжение связок возникает, когда к определенному суставу прикладывается чрезмерная сила или когда сустав подвергается нагрузке, выходящей за пределы его природной функции.
Подводная беговая дорожка – идеальный способ лечения растяжения связок, поскольку она снимает напряжение тела и позволяет двигаться легче, чем на суше. Водная терапия также помогает восстановить силу и подвижность и, таким образом, способствует восстановлению после растяжения связок.
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