Вовсе не 36,6: ученые назвали новую среднюю температуру человека

Ученые обнаружили, что норма температуры тела колеблется в пределах от 36,2 до 38,8 градусов Цельсия. Результаты их исследования не совпадают со стандартом, принятым еще в 19 веке. Ученые пришли к выводу, что общепризнанная средняя температура тела 36,6 градусов неправильна.

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Об этом сообщает новое исследование ученых из Стэнфордского университета. Обнаруженная средняя температура свидетельствует о том, что общепринятая может быть слишком высокой. Ее снижение на 0,5 градуса объясняется тем, что условия жизни и общее состояние здоровья человека стали лучше по сравнению с 19 веком.

"Физиологически мы просто отличаемся от того, кем мы были в прошлом", – прокомментировал доктор Джули Парсоннет, эксперт по инфекционным болезням. Однако изменение средней температуры может повлиять на процесс диагностирования таких состояний как лихорадка, поскольку она может изменяться в зависимости от собственного диапазона температуры каждого человека.

Команда доктора Парсоннета работала с 618 306 измерениями температуры полости рта в период с 2008 по 2017 год. Они также использовали специальные алгоритмы для устранения данных, пораженных болезнями. Исследователи также провели широкий анализ тенденций температуры тела с течением времени. Ученые анализировали данные, охватывающие почти два столетия.

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