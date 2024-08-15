ВОЗ снова объявила обезьянью оспу глобальной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 14 августа объявила вспышку оспы, ранее называвшейся обезьяньей, "чрезвычайной ситуацией международного значения". В организации заявили, что в африканских странах ситуация уже приобрела глобальные масштабы.

Об этом пишет The New York Times. Отмечается, что ВОЗ уже второй раз за три года объявляет эпидемию обезьяньей оспы.

В прошлый раз это произошло в июле 2022 года. Тогда эта вспышка поразила почти 100 тысяч человек в 116 странах и убил около 200 человек. Но по данным ВОЗ, на этот раз угроза более опасна.

Очагом распространения смертоносной оспы стала Демократическая Республика Конго. С начала 2024 года там было зарегистрировано более 14000 случаев оспы и 524 смерти.

Вспышка распространилась в 13 странах Африки, включая те, где никогда ранее не сообщали о случаях оспы. В группу риска входят женщины и дети младше 15 лет.

"Обнаружение и быстрое распространение нового класса Mpox (оспы обезьян) в восточной части Демократической Республики Конго, его обнаружение в соседних странах, где раньше не знали о Mpox, и возможность дальнейшего распространения в Африке и за ее пределами вызывают беспокойство", – сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис.

Признание ВОЗ вспышки оспы "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая вызывает международное беспокойство", - цель побуждать государства начать готовиться к появлению вируса и поделиться вакцинами, методами лечения и другими ключевыми ресурсами с более бедными странами.

"Нам нужны согласованные международные действия, чтобы остановить эту новую вспышку", — сказал Грег Гонсалвес, эпидемиолог из Йельского университета, работавший в комитете ВОЗ по борьбе с оспой в 2022 году.

Напомним, ранее ВОЗ переименовала оспу обезьян, вспышка которой произошла в Европе в 2022 году. Болезнь стала называться mpox.

Что известно о Mpox

Обезьяна – это вирусное заболевание, которое легко распространяется между людьми и от инфицированных животных. По данным ВОЗ, болезнь распространяется из-за тесного контакта – осязания, поцелуи, секс, а также загрязненные вещи, в частности из-за одежды.

Инфекция может вызвать лихорадку, головные боли, общую слабость, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, а также сыпь на руках, ногах, груди, во рту и на половых органах.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2022 года ВОЗ заявила, что глобальная вспышка обезьяньей оспы больше не является международной чрезвычайной ситуацией. В мире того времени было зафиксировано резкое снижение количества случаев этого заболевания.

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