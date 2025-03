Воздействие апельсинов на тело: о чем говорит наука

Доказано, что апельсины содержат немало полезных веществ, которые могут положительно влиять на организм. В частности, благодаря высокому содержанию витамина С, добавление апельсинов в рацион может укрепить здоровье, улучшить иммунитет и улучшить вид кожи.

Кроме того, эти оранжевые фрукты имеют не только восхитительный вкус, но и антиоксидантные свойства, что необходимо для защиты кожи от повреждений, вызванных свободными радикалами. Подробно, какую пользу вы можете получить от регулярного употребления апельсинов, рассказали в Eat This, Not That.

Укрепление иммунной системы

Апельсины богаты витамином С, который укрепляет иммунитет, защищая клетки от загрязнений и вирусов. Витамин С не только нейтрализует вредные вещества, но и повышает общую защиту организма от инфекций. Таким образом, выпивая стакан сока, вы поддерживаете свой иммунитет и улучшаете свое состояние, особенно когда чувствуете себя плохо.

Снижение развития некоторых видов рака

Витамин С в апельсинах помогает бороться со свободными радикалами, которые могут способствовать развитию рака. Исследования показывают, что его антиоксиданты вместе с фолиевой кислотой снижают риск повреждения ДНК. Однако для достижения значительного эффекта нужно потреблять гораздо больше витамина С, чем содержится в одном апельсине.

Улучшение внешнего вида кожи

В следующий раз, когда захотите улучшить состояние кожи, попробуйте апельсин. Он богат витамином С, который способствует выработке коллагена, улучшая эластичность и уменьшая морщины. Регулярное потребление апельсинов помогает сделать кожу более гладкой и здоровой.

Укрепление здоровья сердца

Апельсины богаты не только витамином С, но и клетчаткой и калием, которые важны для здоровья сердца. Клетчатка помогает снижать риск сердечных заболеваний, а калий поддерживает нормальный ритм сердца и артериальное давление. Один средний апельсин содержит около 3 г клетчатки, что делает его полезным для сердца.

Снижение уровня сахара в крови

Клетчатка в апельсинах помогает снижать уровень сахара в крови, что полезно при диабете и повышенном сахаре. Американская диабетическая ассоциация считает апельсины суперпродуктом для диабетиков. Поэтому, когда будете в магазине, не забудьте добавить этот фрукт в свою корзину.

