Воздействие йогурта на здоровье кишечника: как часто можно есть этот продукт

Йогурт - это отличный низкокалорийный перекус, который богат белком и содержит пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника. Эти бактерии помогают пищеварению и поглощению питательных веществ, способствуют укреплению иммунитета, а также могут влиять как на психическое здоровье, так и состояние сердца.

Почему йогурт может улучшить общее самочувствие, и как этот продукт способствует нормальному функционированию организма? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Чтобы поддерживать здоровье кишечника, важно потреблять достаточное количество пробиотиков, которые помогают удерживать плохие бактерии под контролем. Дисбаланс кишечной микрофлоры, который может быть вызван антибиотиками, неправильным питанием или проблемами со здоровьем, часто приводит к различным проблемам, таким как запоры, диарея или психические расстройства.

Чтобы восстановить микрофлору и баланс бактерий в кишечнике, следует включить в рацион ферментированные продукты, такие как йогурт. Все виды йогурта содержат полезные бактерии, которые способствуют укреплению здоровья пищеварительной системы и поддерживают ее нормальную функцию. Пробиотики не только поддерживают общий баланс микрофлоры, но и могут облегчить симптомы определенных заболеваний, таких как синдром раздраженного кишечника, уменьшая воспаление и другие негативные проявления.

Ежедневное потребление йогурта помогает получить важные нутриенты, такие, как белок, кальций и фосфор. Учитывайте, что некоторые варианты могут содержать добавленный сахар, а потому выбирайте натуральный продукт, а для естественного подслащивания и избежания лишних калорий, добавляйте к нему фрукты, орехи или семена.

