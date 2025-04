Воздействие стресса на тело: неожиданный эффект, о котором вы могли не знать

За последние годы стресс стал постоянным фоном для многих. Он влияет не только на психику, но и вызывает проблемы со сном, пищеварением, настроением и общим самочувствием.

Также, кроме хорошо знакомых симптомов, стресс может проявляться в неожиданных формах, которые иногда довольно трудно заметить. Какие скрытые сигналы может вызвать стресс и как вовремя среагировать, чтобы позаботиться о себе, рассказали в Eat This, Not That.

Стресс изменяет восприятие боли

Хронический стресс может сделать тебя более чувствительным к боли, даже при незначительных физических нагрузках. Это связано с тем, как мозг обрабатывает сигналы от нервов, а не только с реальным повреждением. Длительное давление на психику повышает риск травм и может усиливать даже легкий дискомфорт, а потому, чтобы уменьшить боль и напряжение в теле, важно включать восстановление и техники расслабления в свой ежедневный график.

Может поддерживать сообразительность

Иногда стресс может быть полезным. В частности легкие ежедневные трудности активизируют мышление и поддерживают ум в тонусе. Люди, которые совсем не сталкиваются со стрессом, могут терять эту ментальную гибкость, а потому не избегай проблем, чтобы тренировать мозг.

Ухудшает качество сна

Когда вы слишком напряжены, организм переходит в режим "полной готовности", из-за чего заснуть может быть сложнее, чем обычно. При этом даже во сне тело может оставаться в напряжении, из-за чего появляется скрежет зубов или сжатие челюстей.

Такое регулярное ночное напряжение ухудшает качество сна, что со временем может привести к проблемам с зубами и челюстными мышцами. Чтобы улучшить восстановление, стоит расслабиться перед сном: например, сделать дыхательное упражнение или принять теплый душ.

Усиливает прокрастинацию

Во время стресса довольно легко отложить все на неопределенное время. Это естественная реакция мозга, который пытается избежать напряжения. Но такое откладывание только усиливает тревожность и ухудшает самочувствие. А потому, вместо побега лучше выбрать простое действие — разобраться с одной задачей за раз. Это поможет снять напряжение и вернуть контроль над ситуацией.

Усиливает мотивацию

Стресс может как истощать, так и заряжать — все зависит от его интенсивности и вашего ресурса. Таким образом, умеренный стресс способен работать как естественный стимулятор, подталкивающий к целям и держащий в тонусе. Главное — не допускать перегрузки, а поддерживать баланс через отдых, движение и поддержку.

Ослабляет кости

Хронический стресс вредит не только нервам, но и костям, поскольку из-за повышенного уровня кортизола организм хуже усваивает кальций. Со временем это может уменьшить плотность костей и повысить риск остеопороза.

Также кортизол тормозит образование новых костных клеток. Чтобы снизить этот риск, стоит добавить в день хотя бы 30 минут активности, уменьшить стресс и поддерживать питание с достаточным количеством кальция.

