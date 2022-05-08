Врач рассказал о пользе обычной ходьбы

Общеизвестен факт, что для полноценной и здоровой жизни необходима физическая активность, которая с годами должна только расти. На самом деле мы часто избегаем спорта, оправдываясь хронической усталостью или постоянной нехваткой времени. Однако чтобы улучшить самочувствие, совсем необязательно устанавливать спортивные рекорды, ведь даже обычная походка снижает риск сердечных заболеваний и помогает контролировать артериальное давление.

"Если бы преимущества физических упражнений можно было бы уместить в таблетке, то ее принимали бы все". Такое мнение выразил издание Northwestern Medicine кардиолог, доктор медицинских наук Северо-Западного института сердечных заболеваний им. Блюма Р. К. Муторосан.

Каждый из нас слышал о необходимости преодолевать не менее 10 тысяч шагов ежедневно – за этим утверждению не стоит целая наука, но суть состоит в том, что движение несет значительную пользу для нашего организма. Следует отметить, что один час тренировки не может компенсировать пассивный образ жизни в течение другого времени, поэтому физическая активность должна быть регулярной и постоянно увеличиваться.

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Врач Мутарасан утверждает, что даже небольшая физическая нагрузка позволяет контролировать кровяное давление, снижать уровень "плохого" холестерина, улучшать кровообращение и эффективно использовать сахар организмом. Следует заметить, что не нужно заниматься сверх меры – даже 10 лишних минут движения положительно повлияют на работу сердца.

Помимо положительного воздействия на сердечную систему, движение поможет вам дольше оставаться сильными. Обычные пешие прогулки в течение дня будут укреплять ваш позвоночник и предотвратить потенциальные боли в пояснице.

Для достижения лечебного эффекта важно не количество, а качество ваших шагов и удовольствие от них. Поднимайтесь и двигайтесь каждый раз, когда можете: выходите на одну остановку раньше, используйте лестницу вместо лифта, посетите коллегу на другой этаж вместо отправки электронного письма, выберите прогулку или езду на велосипеде, а не вечерний просмотр телевизора. Все эти простые способы не только увеличат ежедневную активность, но подарят силы и энергию на долгие годы.

Ранее OBOZREVATEL говорил о влиянии физических упражнений на реабилитацию после серьезного заболевания. Ученые отметили, что регулярная активность позволяет значительно снизить риск смерти после инсульта.