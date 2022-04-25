Врачи посоветовали, как похудеть после праздников

Неправильная организация досуга и питания во время праздников не могла пройти без следа. Как бы ни было грустно признаваться, однако некоторым из нас праздники принесли и несколько лишних килограммов на талии и бедрах.

Упрекать себя и расстраиваться нет нужды, ведь это никак не повлияет на ситуацию. OBOZREVATEL проанализировал имеющуюся информацию и подготовил подборку советов, которые помогут вернуться к здоровой жизни и предпраздничному весу.

После праздничного переедания, когда вы в течение нескольких недель позволяли себе любое лакомство, у вас может возникнуть желание перестать есть для того, чтобы вернуться к нормальному весу. Однако это настоящая ошибка. Для полноценной работы организма нужна энергия, которую мы получаем из еды, поэтому пропуск завтрака или обеда – не самая лучшая идея и сделает вас только более голодным.

Видео дня

Постепенно возвращайтесь в привычный режим питания, избегайте переедания и триггеров – избавьтесь от остатков праздничных блюд, закупите полезные продукты и сбалансируйте свой рацион. Следуйте правилу 80% – ешьте до тех пор, пока не почувствуете себя сытыми на 80% и останавливайтесь, как правило, этого достаточно, чтобы удовлетворить потребности в пище.

Как правило, из-за постоянной занятости люди склонны нарушать график приема пищи, питаться вне дома или вообще отказываться от завтрака или обеда. Таким образом, мы не только лишаем организм нужных питательных веществ для продуцирования энергии, но и можем повышать риск переедания.

Обедая вне дома, мы попадаем под искушение полакомиться вредной едой в ресторанах или заказать ее на рабочее место. Попытайтесь соблюдать полноценный и правильный режим питания и выбирать полезные перекусы.

Не все продукты одинаково перевариваются нашим организмом и насыщают его. Белок – один из самых необходимых макроэлементов для здоровой жизни человека. Продукты с белком надолго насыщают, утоляют чувство голода и предотвращают переедание. Добавьте в меню нежирное мясо курицы или индейки, греческий йогурт, яйца и бобовые – и вы сможете улучшить метаболические процессы, снизить уровень холестерина и чувствовать себя сытыми в течение длительного времени.

Иногда соленая праздничная пища и алкогольные напитки приводят к задержке жидкости в организме, отекам, вздутию живота и запорам. Все эти процессы не только неприятны и болезненны, но и добавляют цифры на весах. Овощи и фрукты являются естественным средством уменьшения аппетита, а также содержат питательные вещества и клетчатку, что позволяет наладить работу желудочно-кишечного тракта.

Пожалуй, это один из самых приятных советов профессионалов. И он действительно работает. Исследование доказало, что искренний смех вызывает увеличение затрат энергии и частоты сердечных сокращений на 10-20%, поэтому 15-минутное веселье способно сжигать от 40 до 170 калорий.

Как правило, праздничные посиделки с родными и друзьями за столом или просмотр новогодних фильмов – не очень активный досуг. А если добавить еще постоянное лакомство или алкоголь, результат для фигуры не заставит ждать.

Если обычно вы активны, возвращайтесь к физическим упражнениям и увеличьте нагрузку для достижения хорошего результата. Однако если вы никогда не занимались спортом, то пришло время выработать полезную привычку. Не нужно устанавливать рекорды: гуляйте пешком на свежем воздухе, катайтесь на велосипеде, поднимайтесь по лестнице или делайте умеренные упражнения. Вся эта активность не только поможет избавиться от лишнего веса, но и принесет пользу всему организму.

Обезвоживание отрицательно влияет на здоровье всего организма. Откажитесь от алкоголя и сладких газированных напитков, которые содержат слишком много сахара и не несут ничего, кроме лишних килограммов. Потребляйте достаточно жидкости, особенно когда вам кажется, что вы голодны, ведь иногда это может быть обычная жажда, а стакан воды предотвратит переедание.

Обратите внимание на цельное молоко. Исследования свидетельствуют, что потребление кальция может помочь организму более эффективно метаболизировать жиры, а не накапливать их.

Праздники могут нарушать не только привычный рацион, но и режим сна. Отказ от отдыха разоряет энергетические запасы и вредит гормонам, заставляя вас есть больше. Со временем это может привести к набору лишнего веса, особенно если питание высококалорийно. Старайтесь спать не менее 7 часов в течение суток, поскольку исследования свидетельствуют, что недостаток даже 30 минут сна может увеличивать риск ожирения на 17%, а также повышать уровень сахара в крови.

Раньше OBOZREVATEL рассказал, как сделать ежедневную пищу вкусной и поделился несколькими рецептами.