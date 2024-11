Время для бранча: 5 способов ускорить похудение

Бранч - это сочетание завтрака и обеда, который обычно происходит в середине дня, между 11:00 и 15:00. Это неформальная трапеза, когда вы можете наслаждаться разнообразными блюдами, которые помогут вам не только насытиться и получить удовольствие от еды, но и способствовать улучшению здоровья и ускорить похудение.

Чтобы наслаждаться едой и не нанести вред своей фигуре, стоит придерживаться нескольких простых правил, таких как выбор более легких блюд и ограничение жирных продуктов. Что выбрать для вкусного и полезно бранча, рассказали в Eat This, Not That.

Употребляйте больше белка

Белок важен для контроля веса и энергии, а потому завтрак стоит составлять на основе нежирных источников белка, например, яиц или индюшиного бекона. Это поможет вам начать день с ощущением сытости и энергии.

Ешьте фрукты и овощи

Если вы не слишком часто употребляете свежие овощи, вам следует пересмотреть свои привычки и рацион. Исследования показывают, что увеличение потребления овощей и фруктов помогает контролировать вес без существенных изменений в рационе. Поэтому, попробуйте заменить картофель фри на легкий салат.

Держитесь как можно дальше от алкоголя

Хотя выпивка может показаться приятной для начала дня, она имеет больше калорий на грамм, чем белки или углеводы и вполне способна повысить аппетит. Поэтому, выбирайте здоровые привычки, заменив алкоголь на чашку ароматного кофе.

Ешьте яйца

Не нужно полностью отказываться от яичных желтков, ведь они содержат важные питательные вещества, такие как холин, витамины А, D и группы В. В частности, холин поддерживает здоровье клеток, печени и мозга, поэтому яйца точно стоят того, чтобы стать частью вашего привычного рациона.

Не отказывайтесь от тостов

В следующий раз, когда вам предложат хлеб, выбирайте ржаной, поскольку он стабилизирует уровень инсулина лучше цельнозернового. Это поможет избежать энергетических всплесков и проблем со здоровьем.

