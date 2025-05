Выпечка, которая провоцирует накопление жира на животе

Если вы любите сладкое, важно обращать внимание на то, что вы едите, поскольку десерты могут увеличить уровень жира на животе. И хотя вкусные варианты присутствуют везде, некоторые из них могут особенно негативно влиять на ваше здоровье.

Чтобы избежать ненужных калорий и сохранить здоровье, важно понимать, какие десерты следует выбирать, а от каких лучше воздержаться. В Eat This, Not That поделились 4 популярными десертами, которые могут быть опасными для талии.

Булочки с корицей

Булочки с корицей могут быть вкусными, но они содержат много насыщенных жиров, белой муки и сахара, что способствует накоплению жира на животе. Поскольку такие десерты часто подают большими порциями, их потребление может привести к чрезмерной калорийности в рационе.

Лакомства с содержанием транс-жиров

Существует два типа транс-жиров: искусственные, созданные путем добавления водорода в растительные масла, и природные, которые образуются в кишечнике животных. Искусственные транс-жиры часто встречаются в хлебобулочных изделиях и могут быть обозначены как "частично гидрогенизированное масло". Чтобы избежать их, обращайте внимание на этикетки и избегайте ингредиентов, таких как маргарин или кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Выпечка с кремовой начинкой

Лакомства с кремом часто изготавливаются из обработанных ингредиентов, таких как пищевые красители, сахар и трансжиры. Эти продукты могут повышать уровень холестерина и способствовать накоплению жира в организме, ведь лишний сахар приводит к желанию съесть больше.

Выпечка из рафинированного зерна

Очищенное зерно теряет отруби и зародыши, что снижает его питательную ценность. Потребление таких злаков может способствовать увеличению висцерального жира, а потому для лучшего контроля веса следует выбирать цельнозерновые продукты вместо рафинированных, таких как пирожные, пончики или белый хлеб.

