Высокий IQ и поздний сон: ученые обнаружили неожиданную связь

Время, когда человек засыпает, может быть связано с его когнитивными особенностями. Исследователи обнаружили интересную закономерность между уровнем IQ и склонностью к позднему режиму сна.

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Люди с более высокими показателями интеллекта чаще ложились спать позже и дольше спали по выходным. Учёные предполагают, что такая особенность может быть связана не только с образом жизни, но и с эволюционными особенностями человеческого поведения, пишет sciencedirect.com.

Исследователи проанализировали данные тысяч участников и выявили закономерность между показателями IQ и склонностью к позднему режиму сна. Согласно результатам, участники с IQ выше 125 в среднем ложились спать около 1:44 ночи, тогда как люди со средними показателями интеллекта засыпали примерно в 00:10. В группе с IQ ниже 75 среднее время отхода ко сну составляло около 23:41.

По выходным люди с самыми высокими показателями IQ также чаще просыпались позже – примерно после 11:00.

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При чем здесь эволюция?

Авторы исследования связывают полученную закономерность с так называемой гипотезой взаимодействия саванны и IQ. Она предполагает, что люди с более высокими когнитивными способностями могут легче адаптироваться к поведению, отличающемуся от привычных для человечества эволюционных моделей.

Эволюционная психология исходит из того, что человеческий мозг формировался в условиях, существенно отличавшихся от современной жизни. В древней среде активность ночью, вероятно, была гораздо менее распространенной, чем днем. Поэтому сторонники этой теории предполагают: людям с более высоким интеллектом может быть проще отходить от таких древних поведенческих шаблонов.

При этом речь идет не о том, что гены определяют конкретное время засыпания. Генетическая предрасположенность может влиять на циркадные ритмы, однако у человека все равно есть определенное пространство для выбора режима сна.

Что показало исследование Add Health?

Для проверки этой гипотезы ученые использовали данные масштабного американского Национального лонгитюдного исследования здоровья подростков (Add Health). В нем приняли участие более 20 тысяч подростков, которых опрашивали в 1990-х годах, а часть участников впоследствии обследовали повторно.

Исследователи распределили участников по уровню детского IQ и сравнили эти показатели с особенностями их режима сна.

Результаты продемонстрировали последовательную тенденцию: с ростом когнитивных показателей увеличивалась вероятность более позднего засыпания. Самые высокие показатели IQ были связаны с наиболее "ночным" режимом, тогда как участники с более низкими результатами чаще придерживались более раннего графика.

Что это означает?

Авторы работы считают, что циркадный ритм является одним из примеров поведенческих характеристик, которые могут изменяться под влиянием как биологических факторов, так и личного выбора.

В то же время результаты не означают, что поздний сон автоматически свидетельствует о высоком IQ. Исследование показывает статистическую связь между двумя характеристиками, а не доказывает, что именно ночной образ жизни делает человека умнее.

На режим сна влияют также возраст, образ жизни, рабочий график, социальная среда и другие факторы. Поэтому авторы рассматривают позднее засыпание лишь как одно из возможных проявлений более широкой закономерности, связанной с когнитивными способностями.

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