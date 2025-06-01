Вызов здоровью: 5 продуктов, которые ускоряют старение после 40

После 40 лет организм начинает функционировать иначе: замедляется обмен веществ, меняется гормональный фон и возрастает риск хронических заболеваний. Именно поэтому важно пересмотреть свой рацион и отказаться от продуктов, которые могут навредить здоровью.

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Диетологи отмечают: некоторые привычные блюда уже не приносят пользы, а наоборот – вредят сердцу, фигуре и самочувствию. Издание eatthis.com рассказывает, какие продукты стоит исключить после 40 лет, чтобы оставаться энергичными и здоровыми.

Газированные напитки

Среди специалистов по питанию вряд ли найдётся тот, кто посчитает сладкую газировку полезной – особенно для людей, которым за 40.

"Употребление подслащенных напитков напрямую связано с ожирением, диабетом и набором лишних килограммов. А после 40 лет избыточный вес набирается легче, поэтому следует внимательнее следить за потреблением сахара", – объясняет диетолог Лиза Янг.

Сливочное масло

"В сливочном масле содержится значительное количество насыщенных жиров, которые способны повышать уровень холестерина. А с возрастом этот показатель имеет тенденцию к росту, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний", – предостерегает Янг.

Промышленные десерты

По случаю праздника лучше выбрать что-то менее вредное, чем кусок торта или печенье. После 40 лет чрезмерное количество сахара может иметь особенно негативные последствия.

"Сладости с рафинированным сахаром, например конфеты, торты, пирожные или пироги, провоцируют воспалительные процессы в организме и могут вызывать боль в мышцах", – отмечает специалист по питанию Ана Райсдорф.

Алкоголь

Даже если бокал вина вечером или коктейль на выходных стали привычкой, после 40 лет употребление алкоголя может принести больше вреда, чем пользы.

"Алкоголь способствует нарушениям сна, набору веса и повышению воспалительных процессов в организме. Кроме того, многие замечают, что после 40 похмелье переносится гораздо тяжелее", – говорит Райсдорф.

Эксперт советует существенно сократить или вообще отказаться от употребления алкоголя после сорока. Общие рекомендации: не более двух напитков в день для мужчин и одного – для женщин.

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