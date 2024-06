Яблочный уксус или кокосовое масло: как худеет Дженнифер Энистон, Кэтти Перри и другие звезды

Когда вы задумываетесь о плане своего похудения, советы знаменитостей могут играть одну из главных ролей. Ведь звезды обычно охотно делятся своими методами утраты лишних килограммов.

Не обязательно следовать всем рекомендациям, однако кое-что полезное может почерпнуть для себя почти каждый. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That .

Добавить Easy Proteins

Известный американский фитнес-тренер Шон Ти говорит, что решения о плохой диете часто принимаются, когда вы голодаете и на кухне нет здорового питания. Вот почему он пытается запасаться простыми в приготовлении протеинами, например замороженные очищенные креветки. Когда вы бросите их на плиту, они будут готовы к употреблению всего в минуту или две. По словам диетологов, органические грудки индейки с низким содержанием натрия, предварительно жареная курица и сваренные вкрутую яйца также являются отличным первым блюдом, которое следует иметь под рукой.

Откажитесь от углеводов после наступления тьмы

Звезда блокбастеров Дэниел Крейг говорит о том, что принял решение отказаться от углеводов вечером. Он сосредоточил свой рацион на фруктах, овощах и нежирных источниках белка, таких как рыба, яйца и курица. Диетологи объясняют, что потребление углеводов на ночь исключает переключатель сжигания жира, увеличивая количество выжигаемых во время сна гормонов, сжигающих жир.

Опасность глутамата натрия

Американская звезда Кэти Перри говорит о том, что решила отказаться от употребления глутамата натрия – мононатриевой соли глутаминовой кислоты, популярной пищевой добавки E621. Объясняется, что глутамат натрия – это добавка, которая делает все более аппетитным и увеличивает наше желание продолжать есть даже после того, как мы наелись вволю. Но это еще не все: химическое вещество также побуждает ваше тело скачивать инсулин, гормон накопления жира. Чтобы убедиться, что добавка не попадает в ваш рацион, проверяйте этикетки на глутамат натрия, гидролизованный белок, автолизованные дрожжи, дрожжевой экстракт и глутаминовую кислоту.

Используйте яблочный уксус

Меган Фокс советует использовать яблочный уксус, чтобы оставаться стройным и здоровым. "Это просто полностью очищает вашу систему", - утверждает она. Она рекомендует добавлять ACV в заправки для салатов, маринады и соусы. Напоминается, что согласно результатам исследований, участники с ожирением, которые потребляли две столовые ложки ежедневно, были стройнее и меньше жира на животе, чем контрольная группа, которая не употребляла уксус, только через восемь недель. Ведь ACV производит в организме белки, которые сжигают надоедливый жир.

Готовьте с кокосовым маслом

Бывшая звезда Victoria's Secret Миранда Керр объясняет, что ежедневная ложка нерафинированного кокосового масла является лучшим способом победить вздутие живота. Согласно результатам исследования, те, кто употреблял две столовые ложки кокосового масла в день, уменьшили свою талию в среднем на 1,1 дюйма за один месяц.

Разденься

Еще одна звезда Victoria's Secret Мариса Миллер говорит, что разумное питание – это осознание своего тела. "Самый очевидный способ сделать это — увидеть это. Итак, когда вы пытаетесь похудеть, тратьте больше времени на то, чтобы меньше одеваться", - говорит она. Психологи объясняют, что по психологическим причинам, когда мы одеты в удобную одежду, мы, как правило, "решаемся" во время еды. А когда вы не одеты, это имеет противоположный эффект. Это заставит вас осознавать все, что вы кладете в рот, и это поможет вам сделать более разумный выбор диеты и, как следствие, похудеть.

Пакет гантелей

Обладательница "Золотого глобуса" Дженнифер Энистон не позволяет, чтобы путешествия мешали ей тренироваться. Она просто думает заранее, чтобы тренироваться на ходу. "Я беру с собой гантели, когда останавливаюсь в отеле", – рассказывает она. Она объясняет, что всегда хорошо делать упражнения для рук, когда вы смотрите телевизор или разговариваете по телефону. Подчеркивается, что заниматься физическими упражнениями можно даже во время чата по мобильному. Ведь любая тренировка лучше, чем ни одной, и это мантра, по которой вы должны научиться жить.

