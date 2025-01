Яблочный уксус: как этот ингредиент способствует снижению лишнего веса

А знали ли вы, что яблочный уксус может стать вашим надежным помощником в похудении? Этот продукт способствует сжиганию жира, уменьшению жировых отложений на животе, а также способен замедлять усвоение углеводов, снижая количество полученных калорий.

Кроме того, исследования подтверждают, что ежедневное употребление до двух столовых ложек яблочного уксуса вместе с едой или водой может положительно влиять на вес. Что ещё стоит знать об этом продукте и на что он способен, рассказали в Eat This, Not That.

Увеличивает усвоение питательных веществ

Ферментированный уксус способствует выработке желудочного сока, что улучшает усвоение питательных веществ, которое с возрастом может снижаться. Лучшая усвояемость поддерживает обмен веществ и помогает избежать дефицита, что уменьшает тягу к еде. Это также может предотвратить переедание, связанное с набором веса.

Помогает при проблемах с желудочно-кишечным трактом

Яблочный уксус поддерживает здоровье кишечника благодаря антимикробным и пробиотическим свойствам, что способствует нормализации пищеварения. Это помогает ускорить метаболизм, улучшить усвоение питательных веществ и способствует похудению. Поскольку именно нездоровый кишечник может замедлить обмен веществ, а здоровый — повысить эффективность сжигания калорий, регулярное употребление уксуса в умеренном количестве может улучшить работу пищеварительной системы.

Контролирует аппетит

Яблочный уксус может снижать аппетит и помогать контролировать тягу к нездоровым перекусам. Для этого достаточно 15 мл уксуса, который можно добавить в воду или салат. Это также способствует лучшему усвоению питательных веществ.

Регулирует уровень сахара в крови

Яблочный уксус стабилизирует уровень сахара в крови, помогая избежать набора веса, уменьшая тягу к сладкому и предотвращая энергетические спады. Кроме того, яблочный уксус может регулировать сахар в крови подобно метформину, а потому, если вы принимаете лекарства против диабета, проконсультируйтесь с врачом перед использованием уксуса.

