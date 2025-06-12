Яичная диета: мгновенное похудение или риск для здоровья

Яичная диета стремительно приобрела популярность как быстрый способ сбросить лишний вес. Она предполагает строгое ограничение калорий и углеводов при повышенном потреблении белка, прежде всего из яиц.

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Однако за обещаниями быстрых результатов скрываются потенциальные риски для здоровья. Издание eatthis.com рассказывает о разновидностях яичной диеты, преимуществах и возможных опасностях.

Этот способ питания предусматривает краткосрочное ограничение – всего 14 дней, но обещает заметные результаты в короткий срок. Но действительно ли он эффективен? И главное - безопасен ли он? Несмотря на простое название, яичная диета оказывается не такой уж простой, как кажется на первый взгляд.

Что такое яичная диета?

Хотя для многих она может показаться новинкой, яичная диета появилась еще в 1970-х - именно тогда журнал Vogue опубликовал ее первую версию, которая включала комбинацию яиц и вина. Суть диеты заключается в потреблении яиц на завтрак, а в течение дня – небольшого количества белковых продуктов, таких как постное мясо, рыба или ещё больше яиц, в сочетании с минимальным количеством овощей.

Обычно разрешается три основных приема пищи – без перекусов. Под запретом углеводные продукты: фрукты с естественным содержанием сахара, хлебобулочные изделия, макароны, рис, жареное, алкоголь и любые напитки с калориями. Новичкам такая система может показаться строгой и сложной для соблюдения.

Существуют ли разновидности яичной диеты?

За годы популярности появились многочисленные вариации этой диеты. Среди них – яично-грейпфрутовая, которая позволяет лишь вареные яйца, грейпфруты, немного овощей и постное мясо. Яичная монодиета, где употребляются исключительно вареные яйца и вода. А также кето-версия, которая сочетает яйца с сыром и маслом для достижения кетоза.

Не в последнюю очередь популярность таких вариаций объясняется волной интереса к кето-диете. Яйца прекрасно подходят для подобного питания, поскольку содержат белок, жиры, витамины D, A, группы B, фосфор, селен, холин и рибофлавин. К тому же одно яйцо имеет лишь около 75 калорий, что делает его привлекательным для тех, кто контролирует свой вес.

Для удобства соблюдения диеты люди часто добавляют вареные яйца в салаты, сочетают целые яйца с белками, чтобы уменьшить содержание жира и холестерина, или вообще употребляют преимущественно яичные белки, которые имеют лучший белково-жировой баланс.

Насколько это полезно?

Несмотря на потенциальные преимущества, яичная диета – пример довольно радикального питания. Она значительно ограничивает калории и углеводы, повышая белковую составляющую для достижения быстрого результата. Но такие крайности могут быть опасными.

Как объясняет диетолог Рэйчел Пол: "Яичная диета содержит много белка, но мало калорий и углеводов. Благодаря этому она может помочь сохранить мышечную массу во время похудения. Среди преимуществ – потеря веса, поддержка обмена веществ, улучшение структуры тела. Яйца могут положительно влиять на уровень холестерина, снижать воспаление и способствовать мышечному росту".

Какие риски?

Однако польза не обходится без рисков. Пол предостерегает: "При ограничении углеводов у некоторых людей может уменьшиться энергия для интенсивных тренировок. Также слишком низкая калорийность рациона может быть опасной. А еще – быстрые диеты не формируют устойчивых привычек, что приводит к повторному набору веса".

Доказано, что среднесуточное потребление холестерина не должно превышать 300 мг. Если учесть, что одно яйцо содержит около 185 мг холестерина, то безопасная доза – примерно 1,5 яйца в день.

К тому же исследование 2015 года установило: мужчины, которые употребляли более 6 яиц в неделю, имели на 30% более высокий риск сердечной недостаточности, а также были более склонны к ишемическому инсульту.

Еще одна проблема – критически низкий уровень ежедневных калорий. Гарвардская медицинская школа отмечает, что без наблюдения врача женщинам не следует потреблять менее 1200 ккал в день, а мужчинам – менее 1500 ккал. В большинстве вариаций яичной диеты эти пороги часто не достигаются.

Нередко после завершения такого режима вес возвращается. Жесткие ограничения, запрет перекусов и калорийных напитков приводят к голоду, раздражительности и дискомфорту. А чрезмерное количество белка может вызвать тошноту, вздутие и запоры. В итоге большинство людей либо прерывают диету раньше времени, либо возвращаются к старым пищевым привычкам.

Имеет ли яичная диета будущее?

Пока сложно оценить долгосрочные последствия потребления большого количества яиц. Пол объясняет: "Данные по этой диете остаются неоднозначными. Пищевые исследования - это сложная отрасль: люди часто не помнят, что именно ели или сознательно скрывают информацию. Анкетирование не всегда точное, а лабораторные условия не отражают реальной жизни".

Учитывая все факторы, эксперт не советует придерживаться яичной диеты без медицинского наблюдения. "Я не рекомендую такой низкокалорийный план человеку, который привык есть значительно больше", – заключает диетолог.

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