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Ученые назвали доступный продукт для профилактики болезни Альцгеймера

Руслана Стрелец
Новости медицины
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Ученые назвали доступный продукт для профилактики болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера является одной из самых серьезных угроз здоровью мозга, но правильное питание может значительно снизить риск ее развития. Употребление определенных продуктов, в частности яиц, помогает поддерживать функции памяти, мышления и эмоционального состояния.

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Яйца богаты холином – важное питательное вещество, которое способствует здоровью мозга на всех этапах жизни. Исследования показывают, что даже небольшое количество яиц в рационе может оказать значительное влияние на сохранение когнитивных функций в пожилом возрасте, пишет eatthis.com.

Яйца – это универсальный и богатый на белок продукт, ставший основной частью многих завтраков и закусок. Яйца богаты холином – важное питательное вещество, которое поддерживает функции мозга, включая память, умственную деятельность и настроение. Исследование, проведенное в Восточной Финляндии, показало, что употребление холина может снизить риск деменции.

Кроме того, желток яиц содержит лютеин и зеаксантин – каротиноиды, поддерживающие здоровье мозга у пожилых людей.

Недавнее исследование, поддержанное American Egg Board, показало, что даже употребление одного яйца в неделю может замедлить ухудшение памяти со временем. Исследование выявило, что те, кто ел менее пол-яйца в неделю, показали наибольшее снижение памяти. В то же время у тех, кто съедал до двух яиц в неделю, зафиксировали значительно меньший уровень ухудшения памяти. Это доказывает, что даже употребление небольшого количества яиц в неделю оказывает положительное влияние на память.

Яйца могут поддержать не только здоровье мозга, но и сердце. Комитет по питанию Американской кардиологической ассоциации заявляет, что здоровые пожилые люди могут потреблять до двух яиц в день для поддержания здоровья.

Итак, для уменьшения риска болезни Альцгеймера важно включить полезные продукты в ваш рацион. Здоровое питание, содержащее яйца, фрукты, орехи и семена, может стать важной частью вашей жизни для сохранения мозговой активности на долгие годы.

Ранее OBOZ.UA писал, какое количество яиц в рационе может навредить здоровью.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская