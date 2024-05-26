Заботимся о здоровье: как распознать обработанные продукты питания

В современном быстротечном мире удобство часто преобладает над полезностью. Как следствие, очень важно уделять внимание продуктам, которые мы потребляем. News Bytes рассказал об обработанной пище и как ее распознать.

Что же такое обработанные продукты

Обычно они содержат два основных типа ингредиентов: промышленные пищевые вещества и разные добавки. Промышленные пищевые вещества могут включать в себя переработанные формы белка и клетчатки, углеводы, такие как мальтодекстрин, и подсластители, фруктоза или глюкозные сиропы. Добавки используются для улучшения текстуры, вкуса или цвета продуктов, что делает их более привлекательными.

Состав

Определяя обработанные продукты важно внимательно читать состав. Такие продукты, как правило, имеют обширный список ингредиентов, состоящий из добавок, консервантов и искусственных ароматизаторов. Вы можете встретить усилители вкуса, такие как глутамат натрия (MSG), или консерванты, такие как бензоат натрия, гидрогенизированные масла, искусственные подсластители, такие как кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы (HFCS), и разбавители, такие как бутилированный ).

Содержимое сахара

Эти продукты часто содержат добавленный сахар, который может быть в различных формах, таких как кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, декстрозы или мальтодекстрина. Обратите внимание на такие ингредиенты, как искусственные подсластители (например аспартам, сукралоза) и синтетические пищевые красители (например, красный 40, желтый 5).

Этикетки

Покупая продукты питания, остерегайтесь обманчивых этикеток. Не ведитесь на такие заявления, как "с низким содержанием жира" или "натуральный". Протеиновые батончики и мюсли, несмотря на их утверждение о пользе для здоровья, часто содержат искусственные волокна и белки, а также инвертный сахар, модифицированный с помощью промышленных процессов.

Завтраки

Даже еда для завтрака может оказаться нездоровой. Многие хлопья, которые позиционируются как полезные, содержат такие ингредиенты, как мальтодекстрины, переработанные белки и волокна, а также искусственные красители. Что касается миндального и соевого молока, то они часто содержат эмульгаторы, растительные камеди и ароматизаторы.

Жиры

Когда дело доходит до источника жиров ключевым моментом является выбор в пользу натуральных ингредиентов. Маргарин и спред обычно производятся путем гидрогенизации растительных масел, а также с использованием добавок, таких как эмульгаторы и красители. В отличие от них, сливочное масло в основном состоит из сливок и небольшого количества соли.

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