Забудьте о бессоннице: пищевые привычки, которых следует избегать для спокойного сна после 50

С возрастом многие люди испытывают проблемы со сном, и пищевые привычки могут значительно повлиять на это. После 50 лет изменения в организме часто требуют коррекции рациона для улучшения ночного отдыха.

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Диетологи советуют избегать некоторых продуктов и привычек, чтобы лучше спать. Издание eatthis.com рассказывает об основных пищевых ошибках, которые могут мешать вашему сну, и советы по их устранению.

Употребление пищи перед сном

Легкий перекус примерно за 30 минут до сна может быть полезен – например, небольшая порция йогурта, несколько орехов или тарелка хлопьев с минимальным содержанием сахара. Такие продукты содержат мелатонин, способствующий засыпанию.

Однако полноценный прием пищи непосредственно перед сном – не самое лучшее решение. Если вы ужинаете менее чем за 2-3 часа до того, как ложитесь спать, организм все еще будет активно переваривать пищу.

"Во время сна температура тела обычно снижается, что способствует глубокому отдыху, но процесс пищеварения повышает внутреннюю температуру, усложняя засыпание", – объясняет диетолог Даниэль МакЭвой.

Регулярное употребление алкоголя перед сном

Бокал вина может вызвать сонливость, и вам может показаться, что он помогает быстрее уснуть. Но в долгосрочной перспективе алкоголь нарушает структуру сна.

"Алкоголь действительно может способствовать быстрому засыпанию в начале ночи, но вторая половина сна часто становится прерывистой, с частыми пробуждениями и необычными снами", – отмечает диетолог Кристин Дилли.

Если вы любите выпить бокал вина или коктейль, лучше сделать это во время ужина, советует Дилли.

Пропускание приемов пищи ради похудения

Некоторые пытаются ограничить потребление калорий в течение дня, пропуская завтрак, обед или перекусы, чтобы позволить себе сытный ужин. Однако такой подход часто приводит к перееданию вечером, что затрудняет засыпание и способствует расстройствам пищеварения.

"Распределение калорий в течение дня и медленное, осознанное потребление ужина помогают избежать переедания и дискомфорта перед сном", – объясняет Дилли.

Избыток обработанных углеводов

Не только время приема пищи, но и ее состав влияют на качество сна. МакЭвой рекомендует избегать углеводов с высокой степенью обработки – таких как макароны, чипсы, сладкая выпечка. Они могут стать причиной частых пробуждений ночью.

Кроме этого, следует ограничить острые блюда, поскольку они способствуют повышению температуры тела и могут вызвать изжогу. Сбалансированное питание, богатое овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами, способствует лучшему отдыху.

Жирная и острая еда в вечернее время

Тяжелая пища с высоким содержанием жиров и белков – не самый лучший выбор для ужина, если вы хотите хорошо выспаться. "Белки и жиры дольше перевариваются, из-за чего могут вызвать чувство тяжести и изжогу", – объясняет диетолог Холли Кламер.

Диетолог рекомендует потреблять основную часть калорий в первой половине дня или хотя бы ужинать раньше. Это не только способствует лучшему сну, но и может помочь контролировать вес – поздний ужин после 20:00 увеличивает риск развития ожирения.

Кофеин во второй половине дня

Если вы привыкли пить кофе или чай после обеда, это может повлиять на ваш сон. Диетолог Джулиана Тамайо объясняет: "Даже если вы легко засыпаете, кофеин может сделать ваш сон тревожным и не крепким".

Если ваше привычное время сна – 22:00, то даже чашка чая в 14:00 может помешать нормальному отдыху. "Организму может понадобиться 6-8 часов для полного выведения кофеина", – добавляет Дилли.

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