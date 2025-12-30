Забудьте о калькуляторе калорий на Новый год: совет, который снимет стресс

Новогодние праздники часто становятся настоящим испытанием для тех, кто следит за питанием и считает калории. Праздничные застолья, частые встречи с друзьями и обилие вкусной еды могут вызвать тревогу даже у самых дисциплинированных.

Однако фитнес-эксперт Джесс Хьюго убеждает: несколько дней без строгого контроля не способны разрушить ваш прогресс. Наоборот, правильный подход к питанию в праздничный период может помочь сохранить баланс и спокойствие, пишет express.co.

В преддверии Нового года люди, которые придерживаются диеты или следят за калориями, нередко волнуются, что застолья, частые встречи и праздничные блюда могут свести на нет их усилия. В ответ на эти страхи тренер и спортивный диетолог Джесс Хьюго обратила внимание на ключевую ошибку, которой стоит избегать во время новогодних праздников. Она поделилась советами, которые регулярно дает своим клиентам в этот период, объясняя, как обращаться с калориями во время праздников.

"Если вы сейчас в дефиците калорий и начинаете паниковать, потому что до Нового года остались считанные дни – а это, честно говоря, немного безумие, – вот как я сама переживаю новогоднюю неделю", – сказала Джесс в начале видео.

По ее словам, в дни, когда запланированы праздничные встречи, вечеринки и семейные застолья, не стоит открывать приложения для подсчета калорий и фиксировать все, что вы едите.

"В течение праздничных дней, когда вы постоянно заняты и есть много социальных событий, просто не заходите в MyFitnessPal и не отслеживайте эти калории", – подчеркнула тренер.

Она отметила, что опытные люди и так примерно понимают, сколько съедают, однако настойчиво советует не вносить эти данные ни в какие программы для подсчета калорий в праздничные дни.

Джесс объяснила, что до наступления праздников обычно есть достаточно времени, чтобы спокойно поддерживать дефицит. А сам новогодний период стоит воспринимать как короткую "паузу от диеты" – возможность расслабиться, восстановиться и позволить себе больше свободы в питании.

После праздников можно без проблем вернуться к дефициту калорий. Как подчеркнула эксперт, несколько дней превышения калорийности не разрушат ваши общие фитнес-результаты и не перечеркнут предыдущий прогресс.

"Мы не должны постоянно жить в дефиците калорий. Просто помните об этом, когда думаете: "Что же мне делать со всей этой вкусной едой?"", – отметила она.

Тренер также напомнила, что Новый год, как и день рождения, бывает только раз в году.

"Это ваш шанс отдохнуть, пообщаться с близкими и не зацикливаться на том, сколько калорий в каждом блюде на столе", – добавила Джесс.

