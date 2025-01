Залог молодости Энн Хэтэуэй: как актриса поддерживает красоту в 42 года

Энн Хэтэуэй является мастером актерской игры, настоящей иконой стиля и образцом здорового образа жизни, который вдохновляет ее поклонников. В свои 42 года она демонстрирует не только великолепный стиль, но и придерживается фитнес-привычек, которые могут стать примером для многих.

Ее подход к здоровью и красоте заслуживает внимания и может вдохновить на изменения в собственной жизни. Что помогает звезде Голливуда поддерживать форму, рассказали в Eat This, Not That.

Преданно готовится к своим ролям

Энн Хэтэуэй, известная по роли Энди Сакс в фильме "Дьявол носит Prada", активно тренируется для ролей, постоянно меняя программы тренировок, чтобы поддерживать форму и готовиться к новым вызовам.

В частности, для подготовки к фильмам, таким как "Будь сообразительным" или "Рэйчел выходит замуж", актриса выполняла различные физические нагрузки, включающие как силовые тренировки, так и кардио. Это помогает ей не только улучшить физическую форму, но и достичь желаемых результатов на экране.

Выполняет кардиотренировки, круговые и основные упражнения

Для подготовки к "Оскару" 2009 года, Хэтэуэй следовала специальной программе, которая включала кардионагрузки, круговые тренировки и упражнения с сопротивлением. Тренировки фокусировались на укреплении осанки и спины, что помогло звезде выглядеть безупречно на красной дорожке.

Чтобы достичь результата, Хэтэуэй занималась по 1 часу 5 дней в неделю, что позволяло поддерживать высокий уровень физической формы. Несмотря на видимую легкость, такие тренировки требовали от актрисы значительных усилий и регулярности.

Любит бикрам-йогу и активно занимается фитнесом

Чтобы поддерживать форму, что является важной частью подготовки к ролям, Энн Хэтэуэй активно занимается йогой Бикрам. Для роли Женщины-кошки в "Темном рыцаре: Возрождение" она проходила интенсивную тренировку, которая включала подъем весов, ежедневные занятия танцами, боевыми искусствами, а также йогу.

Хэтэуэй призналась, что такие тренировки тяжелые, и во время них есть моменты, когда она чувствует усталость и боль. В интервью для Harper's Bazaar она сказала: "Я всегда думала, что цель — быть стройной, но с этой работой я также должна быть сильной".

Практиковала сыроедение

Хэтэуэй, вдохновленная книгой Джонатана Сафрана Фоэра "Поедание животных" (англ. Eating Animals), который призывает к вегетарианству, придерживалась сыроедения для роли в сериале "Стартап, потерпевший крах" (англ. WeCrashed). Эта диета предусматривает употребление только сырых продуктов или таких, которые не превышают температуры 40-48 °C.

Несмотря на то, что она вернулась к употреблению мяса, актриса остается сторонницей веганства. Она подчеркивая важность потребления овощей для поддержания экологии и окружающей среды.

