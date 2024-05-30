Замороженные продукты, которые уменьшают воспаление: что советуют диетологи

Включение некоторых замороженных продуктов в свой рацион может быть эффективным способом борьбы с хроническим воспалением и снизить вероятность страдания от различных болезней. По словам Eatthis, многие комплексные исследования уже предоставили доказательства того, что хроническое воспаление низкой степени связано с такими заболеваниями, как инсульт, диабет, болезни сердца, артрит, волчанка и даже деменция.

Кроме обычных физических упражнений и контроля веса, людям, соблюдающим противовоспалительную диету, нужно делать акцент на блюдах на растительной основе. При этом следует ограничить употребление сахара, рафинированных углеводов, а также продуктов животного происхождения, богатых насыщенными жирами.

Лесная черника

Лесная черника вкусна благодаря своему насыщенному вкусу и яркому цвету, но она имеет и другие преимущества. Эти ягоды содержат антоцианы, отвечающие за их темный оттенок и обладают противовоспалительными свойствами.

Антоцианы обладают большим потенциалом для уменьшения воспаления, связанного с некоторыми хроническими заболеваниями, такими как проблемы с сердцем, диабет 2 типа, нейродегенеративные состояния и некоторые виды рака. В лесной чернике на 33% больше антоцианов, чем в обычной. Поэтому добавляйте ее в каши, салаты и йогурты, чтобы насладиться не только вкусом, но и питательностью.

Замороженный лосось

Омега-3 жирные кислоты, также известные как эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК), являются основными компонентами лосося среди других жирных сортов рыбы. Омега-3 отлично работают против воспалений, поскольку они регулируют цитокины или иммунные клетки, которые приводят к усилению воспалительной реакции.

Несколько осмотров подтверждают, что боль и воспаления, вызванные ревматоидным артритом, можно эффективно снизить с помощью ЭПК плюс ДГК. Некоторые из ранних исследований также показывают, что их можно использовать для лечения волчанки, псориаза, рассеянного склероза и даже астмы.

Клюква

Замороженная клюква популярна в течение всего года, поскольку она помогает снизить воспаление. Эти маленькие красные плоды содержат флавоноиды, фенольные кислоты, бензоаты, гидроксикорические кислоты, терпены и другие биологически активные вещества, благодаря которым они, среди прочего, оказывают сильное противовоспалительное действие.

Кроме того, клюква обладает мощным антиоксидантным эффектом. Исследование, опубликованное журналом Nutrition Research, показало, что у людей, употреблявших клюквенный сок, снижался уровень С-реактивного белка (СРБ), являющегося индикатором хронического системного воспаления. Поэтому не спешите искать замороженную клюкву без сахара и используйте ее разнообразно: добавляйте ее в ваши лучшие блюда, такие как соленые или сладкие закуски, смузи, соусы, цельнозерновые блины или кексы.

Замороженные брокколи

Брокколи, а также листовые овощи, такие как шпинат, капуста кале и листовая капуста, являются хорошим выбором для поддержания сбалансированной иммунной системы. Особенностью брокколи является то, что она обладает высокой концентрацией сульфорафана, который действует как антиоксидант, способный ингибировать воспаление в организме.

Кроме того, одна чашка брокколи содержит клетчатку, а также имеет меньше калорий, чем апельсин, но содержит столько же витамина С. Вы можете добавлять этот овощ в салаты, тушеные супы, картофель фри и блюда, содержащие яйца. Свежую брокколи можно подавать с нежирными соусами или хумусом, чтобы получить большее удовольствие.

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