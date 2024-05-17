Защищает от болезней: кому следует начать есть малину

Малина – вкусная ягода, содержащая ряд питательных веществ, положительно влияющих на организм человека. Она может помочь улучшить когнитивное здоровье и защитить от хронических заболеваний благодаря антиоксидантам.

Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что польза малины для человека еще и в том, что она имеет низкое содержание сахара.

Польза потребления малины:

Содержит мало сахара

Для тех, кто внимательно следит за потреблением сахара и соблюдает диету, малина – идеальный вариант. Она содержит менее 2,7 г сахара на 100-граммовую порцию.

Содержимое антиоксидантов

Малина содержит много антиоксидантов, особенно витамина С. В результате это связано с меньшим риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также антиоксиданты и противовоспалительные соединения уменьшают размножение раковых клеток.

Антиоксиданты могут защитить клетки от вредного воздействия свободных радикалов, которые могут вызвать старение и хронические заболевания.

Защита от диабета

Исследование показало, что потребление большего количества малины может снизить уровень сахара в крови и уменьшить количество инсулина.

Воздействие на мозг и память

Поскольку малина помогает бороться с окислительным стрессом, она может быть полезна для здоровья мозга и памяти. В свою очередь окислительный стресс может быть фактором риска развития болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Однако флавоноиды, содержащиеся в ягодах, улучшают координацию и память.

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