Завтрак для ума: что есть утром, чтобы мозг работал быстрее

Состояние нашей памяти, концентрации и скорости мышления в значительной степени зависит от ежедневного рациона. После ночного отдыха мозг особенно нуждается в питательных веществах, которые помогают "запустить" когнитивные процессы.

Правильно подобранный завтрак способен поддержать уровень энергии, внимание и производительность в течение всего дня. Именно поэтому стоит обратить внимание на продукты, имеющие доказанное положительное влияние на работу мозга, пишет eatthis.com.

Существует немало продуктов, положительно влияющих на работу мозга – от рыбы и орехов до овощей, фруктов и семян. Лучший эффект дает разнообразие в рационе, и завтрак – идеальный момент, чтобы заложить основу для умственной активности. Ниже приведены семь вариантов, которые стоит включить в утреннее меню, если вы хотите оставаться сосредоточенными и эффективными.

Яйца

Яйца ценят не только за белок и скорость приготовления. Они являются одним из лучших источников холина – вещества, из которого в организме образуется нейромедиатор ацетилхолин. Именно он участвует в процессах памяти и обучения. Регулярное потребление холина поддерживает нормальное функционирование мозга. Омлет, вареные или жареные яйца – простой способ добавить это питательное вещество к завтраку.

Копченый лосось

Рыба не всегда ассоциируется с завтраком, но лосось – исключение. Кроме качественного белка, он богат омега-3 жирные кислоты, играющие важную роль в работе мозга. Исследования подчеркивают их значение для развития нервной системы у детей, а недостаток омега-3 в рационе связан с ухудшением когнитивных функций. Попробуйте добавить лосось к цельнозерновому хлебу с тонким слоем сливочного сыра – это питательный и сбалансированный вариант утреннего блюда.

Ягоды

Яркие ягоды — не только вкусные, но и насыщенные антиоксидантами, в частности флаванолами. Эти соединения помогают защищать клетки от повреждений и могут поддерживать мозговую деятельность. В одном из исследований у взрослых, которые употребляли чернику, зафиксировали улучшение внимания и памяти. Похожими свойствами обладают и другие ягоды. Их можно добавлять в смузи, каши, хлопья или есть как дополнение к яйцам.

Семена льна

Льняное семя – растительный источник омега-3. Хотя "рыбные" формы этих жирных кислот усваиваются эффективнее, растительные тоже приносят пользу. Опыты на животных показали, что потребление льна может иметь нейрозащитный эффект и поддерживать память. Удобнее всего использовать молотые семена – их легко добавить в кашу, смузи или домашнюю выпечку.

Грецкие орехи

Эти орехи содержат омега-3 и полифенолы – соединения с антиоксидантным и противовоспалительным действием. Такая комбинация может способствовать здоровью мозга. Исследования связывают регулярное употребление грецких орехов с лучшими показателями памяти, обучения и общих когнитивных функций. Они хорошо сочетаются с овсянкой, смузи, хлопьями или домашними блинами.

Листовая зелень

Шпинат, кале, различные виды капусты и другая зелень богаты лютеином, фолатом, бета-каротином и филлохиноном. Эти вещества связывают с более медленным возрастным снижением когнитивных способностей. Хотя зелень чаще подают на обед или ужин, её легко интегрировать и в завтрак: добавить в омлет, смузи или использовать как основу под лосось на тосте.

Тыквенные семечки

Эти семечки – источник антиоксидантов и важных минералов. Особенно стоит обратить внимание на цинк, который в значительных концентрациях присутствует в мозге и участвует в работе нервной системы. Дефицит цинка связывают с некоторыми неврологическими нарушениями. Добавляйте тыквенные семечки в гранолу, йогурт или овсянку, чтобы поддержать мозговую активность.

