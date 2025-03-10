Завтрак, который поможет похудеть: лучшие варианты для здоровья

Завтрак – это самый важный прием пищи, особенно если вы пытаетесь похудеть. Некоторые питательные вещества помогают контролировать аппетит и обеспечивают энергией на весь день.

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Важно знать, какие именно продукты должны быть в вашем рационе, чтобы поддерживать здоровье и худеть без ущерба организму. Издание eatthis.com рассказывает о лучших завтраках, которые будут способствовать похудению, и как правильно сочетать разные продукты.

Пропускание завтрака не поможет вам похудеть

Диетолог Мэгги Михальчик отмечает, что важно не пропускать завтрак.

"Пропускание завтрака – не лучшая стратегия для похудения. Часто, пытаясь сэкономить калории, люди пропускают завтрак, но это может привести к перееданию позже или к перекусам менее полезной пищей в течение дня", – отмечает она.

Вместо этого диетолог рекомендует находить способы добавлять к завтраку все необходимые питательные элементы – сложные углеводы, полезные жиры, белки и клетчатку.

"Эти элементы помогут вам дольше оставаться сытыми и избегать бездумных перекусов. Исследования показали, что люди, выбирающие сытный завтрак, обычно имеют меньший вес. Вы также будете испытывать бодрость и готовность к тренировкам или работе, если правильно подживите организм", – объясняет Михальчик.

Питательные элементы в рационе

Сложные углеводы – это те, которые не были лишены природной клетчатки и крахмала. Они имеют длинную цепь молекул сахара, поэтому ваш организм тратит больше времени на их переваривание, что позволяет дольше оставаться сытым. Прекрасные примеры сложных углеводов – цельнозерновой хлеб, овсянка, киноа, ячмень, коричневый рис, а также крахмалистые овощи, такие как картофель, кукуруза и кабачки, а также бобовые.

Здоровые жиры тоже очень важны для вашего рациона. Хотя некоторые до сих пор опасаются жиров, они необходимы для организма. Ненасыщенные жиры помогают снижать "плохой" холестерин (ЛПНП) и повышать "хороший" (ЛПВП). Они также насыщают организм долгое время. Среди таких жиров – авокадо, масла, орехи, семена, а также обезжиренный творог.

Белок – еще один нужный элемент. Он содержится в яйцах, греческом йогурте, индейке, беконе и ореховом масле.

Клетчатка также очень принципиальна для организма. Если вы складываете свой завтрак из перечисленных макронутриентов, вероятно, вы уже получаете необходимое количество клетчатки. Если хотите увеличить ее количество, добавьте к блюду фрукты или овощи.

Легкие варианты завтраков для похудения

Тип завтрака имеет огромное значение. Исследования British Journal of Nutrition показывают, что завтрак на дому может помочь лучше контролировать вес. Ведь домашние блюда содержат меньше калорий, чем магазинные.

Михальчик предлагает несколько идей для завтраков, содержащих все необходимые питательные элементы. Вот некоторые из них:

Яйцо и авокадо на пророщенном хлебе

Зеленая полоса с овощами, фруктами, ореховым маслом и протеиновым порошком

Овсянка с ореховым маслом и ягодами

Греческий йогурт с малиной и семенами чиа

Яичница с овощами, сыром и сальсой

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