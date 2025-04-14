Завтрак с которого следует начинать день: преимущества средиземноморского рациона

Если вы любите хлеб с каплей оливкового масла, ветчину и спелые помидоры, попробуйте начать свое утро со средиземноморского завтрака. Это идеальный старт, который обеспечит вам заряд энергии и здоровья.

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Как сочетание простых ингредиентов в формате средиземноморской диеты обеспечивает организм необходимыми питательными веществами на весь день? Об этом рассказали в Daily Express.

Секрет здорового завтрака

Средиземноморский завтрак — это не только вкусно, но и сбалансировано. Следуя рекомендациям из этого рациона вы можете позволить себе немного мяса и хлеба, свежие овощи и заправку из оливкового масла, а чтобы сделать завтрак полноценным, стоит добавить немного молочных продуктов. Например, стакан цельного молока, содержащего витамины A, D и K, которые обеспечивают длительное ощущение сытости.

При этом, необязательно съедать все сразу. Диетологи советуют есть неторопливо, небольшими порциями и хорошо пережевывая пищу. Кроме того, вместо большого завтрака с утра лучше растянуть прием пищи на несколько этапов — например, добавить фрукт за час до обеда. Это позволит избежать резких скачков сахара в крови, а также поддерживать энергию равномерно в течение первой половины дня.

Главный компонент средиземноморской диеты

Оливковое масло — это не просто вкусная добавка, а настоящий суперфуд средиземноморской диеты, поддерживающий здоровье сердца, мозга и сосудов. Оно богато полифенолами и олеиновой кислотой, которые помогают уменьшить воспаление и стабилизировать давление. Таким образом, добавив столовую ложку масла первого отжима к завтраку — это простой ежедневный шаг в пользу долговременного здоровья.

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