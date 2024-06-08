Здоровье полости рта: что есть, чтобы избавиться от сухости и дискомфорта
Сухость во рту и дискомфорт в зубах могут являться признаками различных проблем со здоровьем, как ротовой полости, так и других органов. К счастью, некоторые продукты питания могут помочь облегчить эти симптомы и улучшить общее самочувствие.
Выбирая полезные фрукты, игнорируя сахар и увлажняя полость рта, некоторые проблемы бесследно исчезают. OBOZ.UA расскажет, что нужно добавить в рацион.
Фторированная вода
Фтор – это минерал, укрепляющий эмаль и делающий зубы более устойчивыми к кариесу. Употребление фторированной питьевой воды станет простым и эффективным способом получить необходимое количество фтора.
Лиственная зелень
Лиственная зелень, такая как шпинат, капуста и кали, богата витаминами и минералами, которые важны для здоровья полости рта. Кальций в составе помогает укреплять зубы, а витамин C способствует заживлению десен.
Жевательная резинка без сахара
Жевание резинки без сахара может стимулировать выработку слюны, что помогает увлажнить полость рта и уменьшить сухость.
Фрукты
Натуральные сладости, такие как яблоки и груши, богаты клетчаткой, которая может помочь очистить зубы от остатков пищи и налета. Кроме того, фрукты содержат много воды, что также может помочь увлажнить полость рта.
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