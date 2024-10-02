Здоровое лакомство: 6 идей для полезных перекусов без ущерба фигуре

Чаще всего наш организм требует сладкого из-за употребления пищи с высоким содержанием сахара, жиров и калорий, что усиливает такую зависимость. Поэтому, когда наступает момент выбора, лучше заменить вредные продукты здоровыми альтернативами.

Чтобы эффективно справиться с тягой к сладкому, иногда следует заранее подготовить полезные варианты. Издание eatthis.com опубликовало несколько полезных сладостей, которые удовлетворят вашу страсть к сладкому без ущерба для фигуры.

Эти продукты перевариваются дольше, поэтому вы будете чувствовать сытость на длительное время.

Пудинг из семян чиа

Этот простой в приготовлении пудинг на основе семян чиа – отличный выбор. Чиа богата антиоксидантами, необходимыми макроэлементами и питательными веществами. К тому же эти маленькие семена обеспечивают сытость благодаря высокому содержанию клетчатки и дают энергию.

Чтобы приготовить чиа-пудинг дома, смешайте три столовых ложки семян чиа с одним стаканом обезжиренного молока или другой жидкости по выбору и добавьте две чайные ложки меда или сиропа агавы. После этого разлейте смесь в две небольшие чашки, накройте и оставьте в холодильнике не менее четырех часов. Для прибавочного вкуса добавьте сверху фрукты или орехи. Для еще более вкусного варианта попробуйте рецепт шоколадно-клубничного чиа-пудинга.

Замороженный виноград

Любите что-нибудь холодное и сладкое? Замороженный виноград – идеальный выбор. Просто помойте свежий виноград, обсушите его и выложите на противень для замораживания. Поставьте в морозильную камеру на несколько часов, затем переложите в удобный контейнер для хранения в морозильнике. Когда появится желание перекусить, просто достаньте чашку замороженного винограда и наслаждайтесь!

Замороженный греческий йогурт

Еще одна идея для поклонников замороженных сладостей – это греческий йогурт. Поместите порцию йогурта в морозильную камеру и когда захочется мороженого или замороженного йогурта, просто достаньте и смакуйте его ложкой.

Смузи с белками

Если вам хочется чего-нибудь сладкого и прохладного, белковой полосе – отличный вариант. Смешайте фрукты, греческий йогурт, 100% фруктовый сок или обезжиренное молоко, добавьте порцию протеинового порошка. Такой напиток поможет насытить организм белком и продлит чувство сытости.

Энергетические шарики

Эти небольшие порционные закуски быстро утолят вашу тягу к сладкому. Есть множество рецептов энергетических шаров, которые можно приготовить заранее на неделю. Они часто содержат сухофрукты, такие как финики, орехи, семена, шоколад или кокос. Можно приготовить, например, банановые энергетические кусочки с арахисовым маслом или купить готовые.

Домашняя смесь для перекуса

Сложить полезную смесь для перекуса можно в считанные минуты. Она идеально подойдет тем, кто любит сочетание сладкого и соленого. Возьмите один стакан несоленых жареных орехов, например миндаль, кешью или фисташки, добавьте один стакан сухофруктов, таких как изюм, абрикос или клюкву, и четверть стакана темного шоколада. Перемешайте все ингредиенты и разделите на порции. Это позволит контролировать калории и легко брать с собой.

Теперь, когда вы знаете, какие здоровые перекусы можно использовать для удовольствия тяги к сладкому, обязательно попробуйте их, когда захочется чего-нибудь вкусного.

Ранее OBOZ.UA опубликовал продукты, которые полезно есть каждый день.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.