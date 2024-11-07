Здоровое питание: 6 продуктов для борьбы с висцеральным жиром после 50

Цель многих людей, начинающих новый рацион – похудеть, особенно в области талии. Однако самым вредным для здоровья является жир, который залегает глубже поверхностного.

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Специалисты предупреждают: накапливающийся вокруг внутренних органов висцеральный жир значительно повышает риски для здоровья. Больше об этом пишет издание eatthis.com.

Висцеральный жир несет угрозу по нескольким причинам. Во-первых, он увеличивает нагрузку на сердце и другие органы, располагаясь в передней части тела, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Во-вторых, он образует оболочки вокруг органов, что затрудняет процесс похудения и способствует развитию хронических заболеваний", – объясняет диетолог Триста Бест.

По мнению Беста, люди со здоровым ИМТ могут не осознавать, что их организм накапливает этот опасный жир, создавая иллюзию безопасности. Однако есть продукты, которые могут помочь снизить количество висцерального жира, особенно после 50 лет. Ниже – шесть рекомендаций диетологов.

Тмин

"Регулярное потребление тмина может способствовать уменьшению жировых отложений по всему телу благодаря регуляции уровня инсулина. Когда клетки получают избыток глюкозы, организм превращает ее в жир. Правильный уровень инсулина может замедлить этот процесс", – отмечает Бест.

Мука из зеленых бананов

Для замены белой муки в любимых блюдах попробуйте муку из зеленых бананов.

"Эта мука – один из лучших источников стойкого крахмала, который действует как пребиотик, способствуя чувствительности клеток к инсулину. Это, в свою очередь, помогает предотвратить накопление жира на животе. Его можно добавлять в полосе, каше, а также смешивать с кофе", – говорит Кара Ландау, основатель Uplift Food.

Фасоль люпины

Фасоль люпини, которая отлично подходит для салатов и супов, является вкусным способом уменьшить внутренний жир.

"Она содержит мало чистых углеводов и много пребиотической клетчатки, а также белков, не повышающих уровень сахара в крови, что способствует снижению жира в области талии", – объясняет Ландау. Люпини также можно перемолоть в муку, богатую белок и клетчатку.

Ферментированные продукты

Ферментированные продукты, такие как квашеная капуста или комчи, полезны для уменьшения внутреннего жира.

"Некоторые исследования указывают на то, что увеличение полезных бактерий в кишечнике может помочь уменьшить количество внутреннего жира. Регулярное употребление ферментированных продуктов, в частности йогурта, кефира, кимчи и квашеной капусты, положительно влияет на пищеварение и нормализацию веса", - отмечает диетолог.

Жирная рыба

Рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, не только поддерживает здоровье сердца, но и способствует уменьшению висцерального жира.

"Жирная рыба, к примеру, лосось и сардины, богата витамином D и омега-3. Дефицит этих веществ связан с повышенным уровнем внутреннего жира", – говорит Куявски.

Темная листовая зелень

Шпинат и капуста снабжают организм клетчаткой и питательными веществами, помогая бороться с висцеральным жиром.

"Темная листовая зелень, в частности шпинат и капуста, является источником кальция, снижающего активность гормонов, способствующих накоплению жира, и связана с уменьшением объема висцерального жира у людей с избыточным весом", - объясняет Куявски.

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