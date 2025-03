Здоровые альтернативы: напиток, улучшающий здоровье и ускоряющий похудение

Если вы привыкли добавлять в кофе сливки или сахар, это может стать причиной вздутия живота и набора веса, даже если используете подсластители без сахара. Отказ от таких добавок улучшит пищеварение, уменьшит отеки и поможет контролировать вес.

Видео дня

Кроме того, вместо кофе попробуйте приготовить здоровые альтернативы, которые поддерживают метаболизм и не вызывают вздутие. Какой напиток может заменить вам утренний кофе и принести больше пользы для здоровья, рассказали в Eat This, Not That.

Чай матча

Матча — это мощный напиток для похудения. Благодаря высокой концентрации EGCG, которая в 137 раз выше, чем в обычном зеленом чае, этот напиток поддерживает сердце, замедляет старение и может ускорять метаболизм. Чтобы получить максимальную пользу, употребляйте матча без сахара и молока, смешивая порошок с горячей водой до пенистой консистенции.

Чай из одуванчика

Чай из одуванчика поддерживает пищеварение, очищает печень и способствует детоксикации организма. Благодаря естественным мочегонным свойствам он помогает уменьшить отеки и вздутие. Поэтому, если вы хотите мягко очистить организм и улучшить самочувствие, замените обычный чай с сахаром на одуванчиковый.

Кофе из одуванчика

Если хотите уменьшить потребление кофеина, кофе из одуванчика - это отличная альтернатива с неповторимым вкусом. Такой "кофе" не содержит кофеина, но сохраняет глубокий аромат благодаря обжаренному корню цикория, ячменя и ржи. Заменяя обычный кофе на этот напиток, вы можете избежать обезвоживания, вялости и тревожности, одновременно получая пользу для пищеварения и детоксикацию.

Лимонная вода

Вода с лимоном увлажняет организм, поддерживает иммунитет и запускает пищеварение с утра. Она может помочь ускорить метаболизм, уменьшить вздутие и облегчить пищеварение. Благодаря содержанию пектина этот напиток также способствует ощущению сытости, что помогает контролировать аппетит и поддерживать здоровый вес.

Имбирный чай

Имбирный чай уменьшает вздутие, поддерживает пищеварение и укрепляет иммунитет. Он также может ускорить сжигание калорий и помочь контролировать аппетит. Приготовьте его, залив нарезанный имбирь горячей водой, а чтобы добавить мягкого вкуса - добавьте лимон и немного меда.

Ранее OBOZ.UA рассказал о преимуществах и полезных свойствах воды с лимоном.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.