Здоровые и красивые: основные советы по эффективному уходу за ногтями

Уход за ногтями обычно не стоит на первом месте в перечне процедур личной гигиены, но это не делает его неважным. В самом деле, если вы будете ухаживать за ними каждый день, это может уменьшить количество визитов в маникюрный салон.

Чтобы поддерживать ногти здоровыми и крепкими, не выходя из дома, мы подготовили для вас несколько основных советов по уходу за ними.

Регулярно очищайте ногти и кожу вокруг них

Первым правилом любого ухода за ногтями должна быть регулярная чистка. Чтобы избежать размножения микробов и бактерий, мойте ногти, а затем высушивайте их.

Убедитесь, что кожа вокруг ногтей чистая и без загрязнений. Но помните, что длительное пребывание ногтей в воде может привести к их расслоению, поэтому не переусердствуйте.

Не трите и не ковыряйте ногти

Как бы красиво это ни выглядело, не стоит грубо тереть ногти, поскольку это может повысить риск инфекций. Также остерегайтесь острых инструментов для очистки зоны под ногтями.

Очень глубокое углубление может привести к отделению ногтевой пластины от кожи, что увеличивает риск грибковых инфекций и неровного белого кончика ногтя.

Увлажняйте ногти лосьоном для рук

Так же, как наша кожа и волосы, ногти также нуждаются в определенном уровне увлажнения. Хотя этот шаг часто игнорируют, увлажняйте ногти регулярно. На самом деле, это может легко предотвратить ломкость и сухость ногтей.

Все, что вам нужно сделать, это уделять больше внимания своим ногтям, нанося лосьон для рук. Не забывайте также увлажнять кутикулу.

Подстригайте ногти каждые 2-3 недели

Регулярная стрижка – это, пожалуй, самый важный шаг в уходе за ногтями. Под регулярным мы не подразумеваем каждый день. Вы можете делать это каждые две-три недели.

Это гарантирует, что ваши ногти не отрастут более длины, которая может сделать их более подверженными повреждениям и ломанию. Не следует также делать их слишком короткими. Достаточно нормальной длины.

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