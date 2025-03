Здоровые привычки, тормозящие старение: советы для тренировки

Если вы хотите выглядеть и чувствовать себя молодо, стоит добавить к своему фитнес-режиму правильные привычки. Они помогут снизить риск сердечных заболеваний, инсульта, диабета и даже деменции.

Кроме того, регулярные тренировки укрепляют кости, поддерживают мозг в тонусе и уменьшают вероятность травм. Следуйте эффективным упражнениям от Eat This, Not That, которые помогут замедлить процессы старения и улучшить качество жизни.

Упражнения с небольшой нагрузкой

Выбирайте упражнения с небольшой нагрузкой, чтобы уменьшить давление на суставы и улучшить настроение. В частности, плавание, йога, ходьба или катание на велосипеде прекрасно поддерживают форму без лишнего стресса для тела. Чтобы оставаться активными с возрастом, сочетайте кардио и силовые тренировки по 150 минут в неделю или 30 минут ежедневно.

Регулярная растяжка

Регулярная растяжка помогает уменьшить боль, связанную со старением, особенно если сосредоточиться на определенных зонах в теле. Включайте упражнения на растяжку в разминку или завершение тренировки для лучшей гибкости. Чтобы выбрать наиболее эффективные упражнения, стоит учитывать собственные потребности или проконсультироваться с врачом.

Подъем по лестнице

Вместо лифта выбирайте лестницу — это простой способ укрепить мышцы ног и повысить выносливость. Регулярный подъем помогает предотвратить потерю равновесия, ослабление костей и риск падений. Эта активность нагружает мышцы так же, как силовые упражнения, и поддерживает сердечно-сосудистую систему. Так что не медлите и добавьте больше движения в жизнь, чтобы улучшить свое самочувствие.

