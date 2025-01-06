Зерновые суперфуды: альтернатива киноа, поражающая пользой для здоровья

Киноа давно завоевала репутацию суперфуда благодаря высокому содержанию белка, клетчатки и полезным свойствам для здоровья. Но действительно ли она лучший выбор среди зерновых культур?

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На самом деле существует несколько альтернатив, которые предлагают ту же или даже большую пищевую ценность. Издание eatthis.com опубликовало пять зерновых продуктов, которые следует включить в свой рацион.

Однако большая популярность киноа не означает, что это самый лучший выбор среди зерновых. Есть немало альтернатив, которые предлагают похожую или даже большую пользу для здоровья и контроля веса. Вот пять зерновых, которые следует включить в свой рацион.

Амарант

Диетолог Изабель Смит отмечает, что амарант и киноа имеют подобный профиль пищевой ценности. Оба продукта являются источниками безглютенового белка и имеют почти одинаковое содержание клетчатки.

Однако амарант выделяется содержанием мононенасыщенных жиров, обладающих противовоспалительным действием, и содержит в четыре раза больше кальция, чем киноа, а также на 20% больше магния. Эти элементы способствуют регуляции уровня сахара в крови и контролю аппетита.

Используйте амарант вместо овсянки на завтрак или в качестве основы для салатов и гарниров.

Тефф

Диетолог Александра Миллер называет тефф полноценным источником белка с высоким содержанием клетчатки и витаминов. Тефф превосходит киноа по количеству кальция и железа.

"Кальций не только укрепляет кости, но и помогает предотвратить набор веса, а железо способствует транспортировке кислорода в организме", – объясняет Миллер.

Готовьте тефф в качестве основы для салатов, супов или завтраков с добавлением сухофруктов, орехов и миндального молока.

Гречка

Гречка, как и киноа, представляет собой безглютеновое зерно с полным набором аминокислот. Кроме того, она богата магнием и клетчаткой, которые способствуют стабильности уровня сахара в крови, поддерживают аппетит под контролем и улучшают кровообращение.

Используйте гречневую муку для выпечки, а из гречневой лапши соба можно создать полезные салаты или жареные блюда.

Канева

Канев содержит в шесть раз больше железа, чем киноа, что помогает избежать усталости и поддерживает энергию на должном уровне.

Этот продукт подходит в качестве гарнира к мясу, морепродуктам или тофу, а также прекрасно подходит в салатах.

Хлеб Иезекииля

Хлеб из пророщенного зерна повышает доступность важных витаминов, таких как витамин С, и способствует росту мышц благодаря аминокислотам.

Замените обычный хлеб на Иезекииль в бутербродах или тостах для более здорового выбора.

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