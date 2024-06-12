Женское здоровье: как облегчить неприятные симптомы менопаузы

Боль в суставах, колебания веса, тревожность и изменение настроения – вот некоторые из распространенных симптомов менопаузы, которые доставляют женщинам немало хлопот. Эти изменения происходят из-за нехватки гормонов эстрогена и прогестерона в организме женщины.

Хотя не существует назначенного лечения, чтобы избавиться от этих симптомов, медицинские эксперты предполагают, что тренировки с небольшим весом могут их снизить. Мы собрали разные способы облегчить симптомы этого состояния.

Ходьба

Выходите на прогулки, чтобы облегчить боль в суставах, скованность во время менопаузы. Функция эстрогена – уменьшать воспаление. Однако когда уровень этих гормонов снижается во время менопаузы, женщины испытывают боль в суставах, особенно в плечах, коленях, локтях, руках и шее.

Эксперты говорят, что по крайней мере 150 минут кардио с низким сопротивлением, например ходьба, в неделю могут помочь вам облегчить боль в суставах и скованность во время менопаузы.

Используйте отягощение для поддержания мышечной массы

Утрата мышечной и костной массы является ключевой проблемой в этот период. Исследования показали, что мышечные клетки начинают исчезать с понижением уровня эстрогена. Вот почему важно выполнять упражнения с отягощением.

Эксперты также утверждают, что прибавка веса к упражнениям может помочь сохранить мышечную массу. Выбирайте небольшие утяжелители для рук, которые можно легко носить.

Музыка может помочь снизить тревожность и контролировать эмоции.

Многие поведенческие изменения, такие как перепады настроения, одиночество и тревожность, можно предотвратить с помощью ходьбы. Прогуляйтесь с другом во избежание этих проблем.

Кроме того, некоторые исследования показали, что музыка также может помочь снизить тревожность и контролировать эмоции. Итак, попробуйте создать новый плейлист с песнями, которые обязательно поднимут вам настроение, и слушайте их во время прогулки.

Сделайте ходьбу частью своего распорядка дня

Чтобы снизить симптомы менопаузы, важно включить вышеупомянутые тренировки в свой распорядок дня.

Кроме 150 минут еженедельных тренировок, старайтесь делать хотя бы 30-минутную тренировку в свободное время ежедневно в течение пяти дней, а также давать своему телу полноценный отдых. Кроме того, гуляйте на свежем воздухе, чтобы насладиться природой, особенно в утреннее время.

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