Жир на животе не имеет шансов: эффективная тренировка, которая изменит фигуру

Многие люди мечтают быстро избавиться от жира на животе, но это требует целенаправленной работы и дисциплины. Основой успеха является сочетание правильного питания, силовых тренировок и кардионагрузок.

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Особенно эффективны упражнения, которые задействуют всё тело, сжигая больше калорий и активируя разные группы мышц. Издание eatthis.com опубликовало комплекс упражнений, который поможет приблизиться к плоскому животу.

Обязательно включайте в свои тренировки базовые двигательные: приседания или сгибания штанги, толчки, тягу и выпады. Именно эти упражнения активируют большее количество мышечных волокон и сжигают больше калорий, чем изолированные движения для отдельных суставов.

Многие не знают, с чего начать формирование комплекса силовых упражнений для всего тела, что будет способствовать похудению. Вы уже на верном пути – просто добавьте эту тренировку для уменьшения живота в свой распорядок.

Становая тяга с трап-грифом

Встаньте в центр трап-грифа, ноги поставьте на ширине плеч, пальцы направлены вперед. Сохраняйте высоко поднятую грудь и напряженный кор. Отведите бедра назад, приседая, пока не сможете взяться за ручки грифа. Поднимите вес, перемещая его через пятки, активно напрягая квадрицепсы и ягодицы в верхней фазе движения. Затем снова отведите бедра назад и опуститесь, пока гриф не коснется пола, после чего повторите упражнение. Если трап-грифа нет, можно выполнять становую тягу с гирями или двумя гантелями по бокам. Рекомендуется сделать 3 подхода по 8-10 повторений.

Жим гантелей

Возьмите пару гантелей и поднимите их на уровень плеч, ладонями друг к другу. Напрягите пресс и опуститесь в приседания. Затем резко поднимитесь, используя инерцию, чтобы поднять гантели над головой. Контролируемо вернитесь в исходное положение и повторите. Выполните 3 подхода по 8-10 повторений.

Тяга гантелей в стойке

Примите стойку с одной ногой вперед, второй – сзади. Возьмите гантель и держите ее возле прямой ноги. Держа грудь приподнятой, корпус напряженным, наклонитесь вперед примерно под углом 45 градусов в талии, рука вытянута вниз. Потяните гантель к бедру, максимально сжимая мышцы спины. Полностью растяните руку внизу, перед следующим повторением. Сделайте по 3 подхода по 10 повторений на каждую руку.

Подъемы гантелей на скамью

Возьмите гантели в руки и поставьте ногу на скамью или другую твердую поверхность. Держите грудь высоко, а кор – напряженным. Оттолкнитесь пяткой передней ноги и поднимитесь вверх. В верхней точке активно согните квадрицепсы и ягодичные мышцы, после чего контролируемо опуститесь вниз. Сделайте все повторения на одной ноге, затем перейдите на другую. Выполните 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу.

V-Ups

Лягте на спину, руки вытяните над головой, ноги полностью выпрямлены. Прижмите поясницу к полу. Поднимите одновременно прямые ноги и потянитесь руками к пальцам ног, максимально сгибаясь в верхней точке. Плавно опуститесь в исходное положение. Сделайте 3 подхода по 10-15 повторений.

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