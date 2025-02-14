Жизнь без алкоголя: 10 поразительных изменений, которые вы заметите после отказа от спиртного

Алкоголь стал привычной частью социальной жизни для многих людей, но его регулярное потребление может оказать серьезное влияние на организм. Отказ от спиртного запускает цепь положительных изменений, относящихся как к физическому, так и психическому здоровью.

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Улучшение работы сердца, восстановление печени, лучший сон и даже более здоровая кожа – это лишь часть тех преимуществ, которые можно получить. Издание eatthis.com объясняет, как ваше тело реагирует на отказ от алкоголя и почему этот выбор может стать ключом к лучшему самочувствию.

Ваше сердце будет работать лучше

Сокращение или полное прекращение употребления алкоголя помогает снизить давление и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании 2016 года обнаружили, что люди, не употребляющие спиртное или существенно ограничивающие его количество, обладают более здоровым сердцем.

Бриттани Любек, доктор медицинских наук и диетолог, отмечает: "Исследования подтверждают, что регулярное потребление алкоголя может вызвать повышенное артериальное давление, ишемическую болезнь сердца, инсульт и другие сердечные расстройства. Отказ от алкоголя снижает вероятность таких проблем. не обязательно опасно для сердца".

Печень начинает восстанавливаться

Алкоголь оказывает значительную нагрузку на печень, способствуя ее воспалению и жировой дистрофии. Однако прекращение употребления спиртного позволяет этому органу начать процесс восстановления.

"Поскольку алкоголь метаболизируется в печени, его чрезмерное употребление может приводить к серьезным поражениям, таким как жировой гепатоз, алкогольный гепатит и цирроз. Отказ от алкоголя помогает печени регенерироваться, улучшая ее функционирование", – говорит диетолог Триста Бест.

Вы начнете терять лишний вес

Алкоголь содержит 7 калорий на грамм, но эти калории не имеют питательной ценности.

"Если человек регулярно потребляет алкоголь, его отказ может существенно повлиять на уменьшение общего калоража и способствовать похудению", - объясняет Бриттани Любек.

Кроме того, прекращение употребления алкоголя оказывает положительное влияние на выбор пищи. Любек отмечает, что алкоголь часто вызывает сильное влечение к жирной и высококалорийной пище.

Улучшится качество сна

Несмотря на распространенное мнение, что алкоголь способствует засыпанию, он действительно нарушает естественный цикл сна. Исследования подтверждают, что отказ от спиртного помогает восстановить здоровый режим сна, обеспечивая более качественный отдых.

"Алкоголь может вызвать проблемы с засыпанием и качеством сна. Его исключение из рациона способствует нормализации режима отдыха, положительно влияющего на когнитивные функции, настроение и общее самочувствие", – объясняет Бест.

Иммунная система станет сильнее

Алкоголь угнетает иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям и заболеваниям. Отказ от спиртного укрепляет иммунитет, уменьшая риск развития болезней.

"Длительное злоупотребление алкоголем связано с пониженным иммунитетом, что повышает риск пневмонии, сепсиса и даже некоторых видов рака. Поэтому прекращение употребления алкоголя – это один из способов поддержать здоровье", – отмечает Любек.

Улучшится психическое здоровье

Алкоголь влияет на мозг, поэтому его употребление связано с повышенным уровнем тревожности и депрессии. Отказ от алкоголя способствует улучшению настроения, снижению стресса и повышению когнитивных функций.

"Алкоголь действует как депрессант, отрицательно сказывающийся на психическом состоянии. Его устранение из образа жизни может способствовать более стабильному эмоциональному состоянию, уменьшению уровня тревожности и улучшению стрессоустойчивости", – говорит Бест.

Возобновится уровень энергии

Поскольку алкоголь ухудшает качество сна, он снижает уровень энергии. Исследование, опубликованное в Sleep and Vigilance, показало, что чрезмерное потребление алкоголя существенно повышает сонливость на следующий день.

Улучшится пищеварение

Алкоголь оказывает влияние на секрецию желудочной кислоты и мешает пищеварительным ферментам правильно расщеплять пищу. Поэтому могут возникать вздутие, дискомфорт и замедление переваривания пищи.

Ваша кожа станет здоровее

Алкоголь оказывает мочегонный эффект, что приводит к обезвоживанию организма, а следовательно, и кожи. Кроме того, исследователи связывают его с развитием кожных заболеваний, таких как псориаз, экзема и акне. Исследование показало, что люди, которые выпивают более 8 напитков в неделю, чаще имеют морщины, отеки под глазами и потерю объема средней части лица.

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