10 лучших ночных перекусов для похудения

Если вы пытаетесь похудеть, важно выбирать, что именно есть ночью. Ведь это может повлиять на ваши усилия по сжиганию жира. Основой успешной диеты есть хорошо продуманный план.

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Если вы знаете, что будете перекусывать, позаботьтесь о здоровых вариантах в холодильнике. Издание eatthis.com пообщалось с диетологами, чтобы узнать лучшие закуски для вечерних просмотров фильма.

Исследование, проведенное в журнале Nutrition Research, показало, что ночные перекусы часто содержат больше калорий и могут быть связаны с повышением веса по сравнению с перекусами в другие времена. Однако не все так плохо: обзор, опубликованный в 2023 году в журнале Nutrients, свидетельствует, что правильные закуски могут поддержать вашу попытку похудеть, предоставляя полезные нутриенты, такие как витамины, минералы, клетчатка и фрукты, а также уменьшать объем талии.

Замороженные банановые шоколадные кусочки

Когда хочется сладкого, попробуйте замороженные банановые шоколадные кусочки, рекомендованные экспертами Nutrition Twins – Тамми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос. Они содержат всего 15 калорий на кусочек и их легко приготовить. Благодаря замороженной текстуре вы не съедите их так быстро, как обычные сладости.

"Дополнительный плюс: даже если вы съедите все кусочки, вы получите здоровый десерт с 7 г белка и 4 граммами клетчатки", - добавляют Nutrition Twins.

Фисташки

Фисташки станут идеальным хрустящим вариантом для позднего перекуса. Они одни из менее калорийных орехов, и вы можете съесть до 49 орехов за раз. "Эти орехи являются хорошим источником белка и клетчатки, что помогает контролировать уровень сахара в крови", – говорят эксперты.

Ежевика

В следующий раз, когда соберетесь перекусить, не забудьте про ежевику. Этот фрукт не только сладкий и низкокалорийный, но и богат антиоксидантами. "Ежевика – это также отличный источник клетчатки, помогающий избежать скачков уровня сахара", – отмечают Nutrition Twins.

Замороженный йогурт с ягодами

Эта вкусная закуска содержит всего 18 калорий на порцию. Йогурт богат пробиотиками, что способствует здоровью кишечника. "Здоровый микробиом кишечника делает похудение более легким", - добавляют эксперты.

Попкорн

Попкорн – это хрустящая закуска, имеющая всего 31 калорию на чашку. Он может быть столь же сытным, как чипсы, но без дополнительных калорий, если не добавлять растительное масло. "Попытайтесь приправы без калорий, такие как корица или чесночный порошок", – советуют Nutrition Twins.

Сваренные вкрутую яйца

Сваренные яйца – это не только завтрак, но и легкий перекус. Они содержат 6 г белка и могут создать ощущение сытости. "Яйца обладают высоким индексом сытости, что делает их идеальными для перекусов", – отмечают эксперты.

Энергетические булочки с шоколадным арахисовым маслом

Эти энергетические булочки содержат всего 92 калории и не имеют сахара. "Секрет в том, чтобы приготовить их заранее и заморозить. Так вы не сможете переесть", – говорят Nutrition Twins.

Киви

Киви – это вкусный и низкокалорийный вариант перекуса, содержащий 4 грамма клетчатки. "Этот фрукт имеет высокое содержание серотонина, что помогает контролировать тягу к еде", – советуют эксперты.

Золотое молоко с куркумой

Напиток содержит только 45 калорий и способствует релаксации и улучшению пищеварения. "Уменьшение стресса помогает снизить кортизол, который может мешать похудению", – объясняют Nutrition Twins.

Вишни

Если вы ищете что-то с природной сладостью, вишни – отличный выбор. В одной чашке вишни содержится около 87 калорий и 3 г клетчатки, что делает их отличным вариантом для вечерних перекусов.

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