10 самых эффективных советов для быстрого похудения: мнение экспертов

Если вы хотите быстро сбросить лишние килограммы и избавиться от ненужного жира на животе, не стоит ограничиваться сложными диетами и интенсивными тренировками. Для достижения результата важно внести несколько простых изменений в ваш привычный образ жизни.

Ежедневные привычки, сформированные на кухне, в спортзале и в социуме, могут оказать существенное влияние на ваши результаты в борьбе с лишним весом. Издание eatthis.com опубликовало несколько советов, которые помогут вам быстрее добиться цели.

Примите здоровый образ жизни

Потеря веса начинается с выбора образа жизни, поэтому важно обратить внимание на детали. Диетолог Лиза Янг объясняет: "Чтобы похудеть, нужно создать дефицит калорий, потребляя меньше калорий, чем тратите. Контроль над едой важен для предотвращения набора веса".

Пейте больше воды

Вода является ключевым компонентом здорового образа жизни. Она помогает поддерживать гидратацию и может снизить чувство голода. Если вам трудно помнить об употреблении воды, попробуйте использовать бутылку с водой, напоминающую вам о регулярном питье.

"Вода помогает избежать обезвоживания, особенно во время физических нагрузок. Она также может помочь вам почувствовать сытость, что уменьшает потребление калорий", – отмечает Лиза Янг.

Добавляйте лимон в воду

Добавление свежевыжатого лимона в воду может сделать ее вкус более приятным без дополнительных калорий. Полифенолы в лимонах помогут контролировать набор веса и предотвратить накопление лишнего жира.

Управляйте уровнем стресса

Хронический стресс может оказать существенное влияние на ваше здоровье и вес. Снижение уровня стресса может помочь в борьбе с ожирением.

"Кортизол – это гормон, который контролирует стрессовую реакцию нашего организма. Если его уровень постоянно высок, похудеть становится гораздо сложнее. Найдите время для расслабления, таких как прогулки, чтение или йога", – говорит Энтони Ленти, сертифицированный специалист по фитнесу.

Отслеживайте свои калории

Ведение пищевого дневника может помочь контролировать потребление калорий. Большинство людей не всегда точно оценивают, сколько пищи и калорий потребляет.

"Важно знать, сколько калорий вы употребляете, чтобы достичь своих фитнес-целей. Отслеживайте ваше питание и корректируйте его при необходимости", – объясняет Ленти.

Ищите мелкие способы сжигать калории

Включайте в свою жизнь активность даже без формальных тренировок. Например, выбирайте лестницу вместо лифта или паркуйте машину подальше от магазина.

"Небольшие изменения могут помочь в достижении ваших целей. Маленькие шаги также важны в процессе похудения", – добавляет Ленти.

Посещайте групповые занятия

Занятия в группе могут быть веселыми и мотивирующими. Выберите фитнес-программы, которые вам нравятся, такие как зумба или аэро-йога.

"Групповые занятия не только повышают настроение, но и создают сообщество, которое может поддержать вас", – говорит Ленти.

Увеличивайте потребление белка

Белок важен для поддержания мышечной массы и может помочь в похудении. Включайте в свой рацион продукты с высоким содержанием белка, такие как греческий йогурт, яйца и лосось.

"Белок помогает нарастить мышцы и контролировать аппетит. Рекомендуется потреблять один грамм белка на 0,5 кг вашего веса", – утверждает Ленти.

Спите больше и качественнее

Недостаточный сон может препятствовать похудению. Качество сна оказывает непосредственное влияние на ваши результаты.

"Качественный сон увеличивает шансы на успешное похудение. Сон больше семи часов в ночь может положительно повлиять на ваши результаты", – подчеркивает Ленти.

Включайте силовые тренировки

Силовые тренировки важны для поддержания мышечной массы во время похудения. Старайтесь выполнять их два-три раза в неделю.

Силовые тренировки помогают сжигать больше жира и поддерживать мышцы.

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