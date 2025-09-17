11 продуктов, которые ускоряют старение организма

Здоровье сердца – это основа долгой и активной жизни, однако мы часто недооцениваем его важность. Питание играет ключевую роль в поддержании работы сердечно-сосудистой системы, ведь каждый продукт, который мы выбираем, может либо укрепить, либо навредить организму.

Правильно составленный рацион помогает снизить риск инфаркта, инсульта и других серьезных болезней. Именно поэтому стоит знать, какие блюда и продукты лучше всего заботятся о сердце ежедневно, пишет eatthis.com.

"Биологическое старение – это постепенное снижение функций организма на клеточном и молекулярном уровнях, на которое непосредственно влияют ежедневные привычки, в частности питание", – объясняет диетолог Даниэль Крамбл Смит.

Ее коллега Марлин Перес добавляет: "Рацион, включающий антиоксиданты, клетчатку, полезные жиры, витамины и минералы и одновременно содержащий минимум обработанных продуктов, сахара, вредных жиров, избытка соли и алкоголя, помогает сохранять молодость и поддерживать здоровье".

Если же в меню преобладают сладости, полуфабрикаты и жирная пища, это вызывает хроническое воспаление, нарушение обмена веществ и оксидативный стресс. "Такие факторы разрушают клетки, ухудшают работу органов и повышают риск болезней, характерных для старшего возраста, ускоряя биологическое старение", – уточняет Перес.

Чтобы помочь вам сделать правильный выбор, диетологи собрали список продуктов, которые стоит употреблять как можно реже. Их можно позволять себе изредка, но основу рациона лучше строить на продуктах, поддерживающих здоровье и долголетие.

1. Сладкие хлопья

Многие хлопья содержат значительное количество добавленного сахара. Это провоцирует резкие скачки уровня глюкозы, заставляя организм постоянно вырабатывать инсулин.

"Регулярные колебания уровня сахара и инсулина способствуют развитию инсулинорезистентности и оксидативного стресса, что ускоряет старение", – отмечает Перес.

Кроме того, избыток сахара запускает процесс гликации – взаимодействия сахара с белками (коллагеном и эластином), в результате чего образуются конечные продукты гликирования (AGEs). "Такие повреждения делают кожу менее упругой и эластичной, что приводит к морщинам и обвисанию", – объясняет Смит.

2. Хот-доги и бекон

Обработанное мясо содержит насыщенные жиры и консерванты (в частности нитраты), которые провоцируют воспалительные процессы и повреждения клеток. "Регулярное потребление бекона или сосисок повышает риск болезней сердца и некоторых видов рака, а также ускоряет старение организма", – отмечает Смит.

Исследование International Journal of Epidemiology (2020) показало: люди, которые ели красное или обработанное мясо не менее четырех раз в неделю, имели на 20% выше риск развития колоректального рака, чем те, кто делал это не чаще двух раз.

3. Алкоголь

Один бокал вина вреда не нанесет, но чрезмерное и регулярное употребление алкоголя ускоряет биологическое старение.

Во-первых, он обезвоживает организм, ухудшая состояние кожи. Во-вторых, "алкоголь мешает усвоению витамина B12, фолата и антиоксидантов, что негативно сказывается на клетках и когнитивных функциях. В-третьих, он разрушает печень, ухудшая ее способность нейтрализовать токсины", – говорит Смит.

4. Белая мука

Продукты из рафинированной муки (хлеб, булочки, макароны) не содержат клетчатки и полезных веществ. Они провоцируют резкие скачки уровня сахара, вызывая окислительный стресс и воспаление. "Недостаток витаминов группы B, антиоксидантов и минералов в таких продуктах также ускоряет старение", – объясняет Смит.

5. Газированные и сладкие напитки

Подслащенные напитки – это пустые калории с большим количеством сахара. Они вызывают образование AGEs, окислительный стресс и воспаление. Смит подчеркивает: "Регулярное их потребление связано с ожирением, диабетом 2 типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями".

Кроме того, газированные напитки содержат фосфорную кислоту, которая препятствует усвоению кальция, ослабляя кости и повышая риск остеопороза.

6. Жареные блюда

Фастфуд и жареные закуски готовят в масле, которое часто используют повторно. В таком масле образуются трансжиры, вызывающие воспалительные процессы. "При перегревании масла ненасыщенные жиры меняют структуру, превращаясь в трансжиры, которые вредят клеткам и ускоряют старение", – объясняет Смит.

7. Ресторанная еда

Даже без фастфуда ресторанные блюда часто содержат избыток соли, сахара и насыщенных жиров. "Это повышает риск гипертонии, ожирения и других метаболических нарушений, ускоряющих старение", – говорит Перес.

Смит добавляет, что при жарке или гриле при высоких температурах образуются вредные соединения, которые повреждают клетки.

8. Мясные деликатесы

Ветчина, салями или индейка для сэндвичей содержат нитраты и большое количество соли. "Такие продукты провоцируют окислительный стресс, воспаление и ускоряют старение клеток", – говорит Смит.

Для примера: три ломтика ветчины содержат около 652 мг натрия (27% суточной нормы). Избыток соли повышает давление и вредит сердцу.

9. Картофельные чипсы

Производственные чипсы готовят во вредном масле при высокой температуре. Это способствует образованию трансжиров и акриламида, который считают потенциальным канцерогеном. Перес объясняет: "Такие вещества повреждают клетки и могут ускорять старение организма".

Кроме того, чипсы содержат избыток соли, что негативно влияет на сосуды и сердечно-сосудистую систему.

10. Сладкая выпечка

Печенье, пирожные, маффины готовят из белой муки, с большим количеством сахара и часто с добавлением трансжиров. "Они способствуют образованию AGEs, разрушают коллаген и эластин, что делает кожу менее упругой и здоровой", – говорит Смит.

11. Агава и другие сиропы

Сироп агавы, кукурузный сироп и подобные подсластители содержат большое количество фруктозы. Она способствует накоплению жира в печени, инсулинорезистентности и повышению триглицеридов.

"Регулярное употребление таких подсластителей может способствовать набору веса, диабету 2 типа и сердечным заболеваниям. Старайтесь выбирать свежие фрукты вместо сиропов и минимизируйте добавленный сахар – это поможет замедлить старение и поддержать здоровье", – отмечает Перес.

