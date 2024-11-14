16 суперпродуктов, которые быстро избавят вас от запоров и дискомфорта

Запор – это не только неприятное, но и болезненное состояние, которое может значительно ухудшить качество жизни. Часто причина кроется в неправильном питании или недостаточном потреблении воды.

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К счастью существует ряд продуктов, которые могут помочь вам быстро восстановить нормальную работу кишечника и облегчить дискомфорт. Эти продукты богаты клетчаткой, витаминами и минералами, которые стимулируют пищеварение и способствуют регулярным стулам. Их опубликовало издание eatthis.com.

Нутрициолог Триста Бест объясняет, что клетчатка важна для предотвращения и лечения запоров, ведь она помогает увеличить объем стула, облегчая его прохождение. Она также впитывает воду, что способствует нормализации работы кишечника.

Батат

Сладкий картофель богат нерастворимой клетчаткой, которая помогает увеличить объем стула и стимулирует пищеварительную систему. Это отличный продукт для тех, кто хочет улучшить работу кишечника.

Чернослив и другие сухофрукты

Сухофрукты, в частности чернослив, содержат клетчатку и сорбит, сахарный спирт, способствующий более быстрому прохождению пищи через кишечник. Это помогает мягко снять запор.

Семена чиа

Семена чиа имеют высокую концентрацию клетчатки, способную поглощать воду, увеличивая объем стула и помогая стимулировать дефекацию. Важно пить достаточно воды, чтобы клетчатка работала эффективно.

Семена льна

Семена льна также содержат много клетчатки и омега-3 жирных кислот, которые способствуют смазыванию кишечника и облегчают прохождение стула.

Киви

Эти фрукты содержат антиоксиданты и клетчатку, которые помогают ускорить движение стула через кишечник и снизить время, необходимое для дефекации. Киви также содержат фермент актинидин, облегчающий пищеварение.

Авокадо

Авокадо – богато полезными жирами и клетчаткой, которые смазывают кишечник и помогают стулу. Всего половина авокадо содержит до 6 г клетчатки, что способствует нормализации пищеварения.

Цельные зерна

Цельные зерна являются источником магния, сорбита и нерастворимой клетчатки, что стимулирует регулярный стул и улучшает общее состояние кишечника.

Цитрусовые

Фрукты, как апельсины, грейпфруты, лимоны, содержат витамин С и клетчатку, что помогает стимулировать пищеварение и регулярный стул.

Масло мяты перечной

Ментоловые соединения в перечном масле помогают расслабить мышцы пищеварительного тракта и облегчить прохождение кала, хотя этот продукт не содержит клетчатки.

Бананы

Бананы богаты калием и клетчаткой, регулирующие работу кишечника, помогая при запорах.

Черная фасоль

Черная фасоль является отличным источником клетчатки и магния, которые способствуют регулярным стулам и здоровому функционированию кишечника.

Брокколи

Этот овощ содержит сульфорафан, который помогает улучшить пищеварение и предотвратить запоры.

Груши

Груши содержат пектин и сорбит, которые способствуют мягкой очистке кишечника и стимулируют дефекацию.

Рис

Рис, особенно в составе каш, содержит пектин, что помогает нормализовать стул и способствует регулярному стулу.

Тыква

Тыквы не только красивы на праздники, но и полезны для пищеварения. Они содержат клетчатку и калий, стимулирующие нормальное функционирование кишечника.

Лиственная зелень

Зелень – источник клетчатки и магния, которые улучшают пищеварение и облегчают прохождение кала.

Эти продукты помогут поддержать здоровье кишечника и эффективно бороться с запорами. Благодаря им вы сможете не только уменьшить дискомфорт, но и наладить регулярный стул.

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