3 вредные привычки, мешающие вашей тренировке: на что следует обратить внимание

Если вы серьезно занимаетесь фитнесом и имеете четкую цель, для вас должно быть важно находить время для тренировок, даже при напряженном графике. Однако существуют некоторые привычки, которые могут вам мешать, даже если вы этого не замечаете.

Видео дня

Отказ от каких вредных привычек поможет вам улучшить эффективность тренировок, рассказали в Eat This, Not That. Предлагаем ознакомиться с этой информацией, чтобы достигать результатов.

Не бросать себе вызов

Чтобы достичь прогресса, важно постоянно ставить перед собой новые вызовы. А потому, вместо того, чтобы делать одни и те же упражнения, следите за прогрессом и старайтесь постепенно усложнять тренировки. Увеличивайте продолжительность или добавляйте вес, чтобы каждую неделю делать тренировки немного сложнее и интереснее.

Избегать упражнения для спины

Одной из ошибок, тормозящей ваш прогресс, является сосредоточение на упражнениях перед зеркалом. Кроме того, если вы игнорируете тренировки спины, это может привести к плохой осанке и боли в спине. А потому включение упражнений для спины в тренировки является важным для достижения общего прогресса в фитнес-целях.

Резко менять программу тренировок

Переход от одной программы тренировок к другой через несколько недель может значительно навредить вашему прогрессу. В тренировках важно быть последовательным, поскольку только в условиях стабильных тренировок можно достичь заметных результатов.

Ранее OBOZ.UA рассказал об утренней привычке, которая уменьшает объем мышц.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.