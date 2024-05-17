5 главных преимуществ потребления семян черного тмина

Семена калонджи, которые также называют семенами черного лука или черного тмина, получили признание благодаря своему богатству основных питательных веществ, включая аминокислоты, железо, натрий, кальций, калий и многое другое.

Оно происходит от растения Nigella sativa и давно используется в практиках альтернативной медицины, таких как аюрведа. News Bytes рассказал о преимуществах для здоровья семян калонджи.

Регулирует уровень холестерина

Исследования постоянно показывают, что употребление калондж может помочь снизить как общий, так и "плохой" холестерин ЛПНП, который в значительной степени отвечает за сердечно-сосудистые проблемы. В частности, исследование, проведенное Национальным институтом здоровья США, показало, что масло черного тмина способствует снижению уровня плохого холестерина, а порошок семян улучшает уровень хорошего холестерина или ЛПВП.

Защищает печень и почки

Некоторые соединения, присутствующие в семенах калонджи, помогают защитить печень от токсинов, одновременно способствуя регулярным метаболическим функциям. Черный тмин также поддерживают здоровую функцию почек.

Борется с диабетом

Одним из известнейших преимуществ колоджи является его способность помогать в лечении диабета. Обзорное исследование, в котором участвовали люди с диабетом 2 типа, показало, что употребление порошка и масла черного тмина эффективно снижает уровень сахара в крови и гемоглобина A1c.

Антибактериальные свойства

Масло и порошок семян обладают антибактериальными свойствами, эффективно борясь с определенными типами бактерий. Исследования подтверждают, что местное применение масла калонджи способствует заживлению кожных инфекций, особенно вызванных стрептококовыми бактериями, а также уменьшает покраснение. Кроме того, она помогает предотвратить инфекции, вызванные метициллин-резистентными бактериями золотистого стафилококка, что особенно важно для людей, страдающих диабетом.

Интересный факт

Эфирное масло черного тмина действует как мощный антиоксидант, защищая от окислительного повреждения. Исследования подчеркивают, что калонджи богата антиоксидантами, такими как тимохинон, карвакрол, Т-анетол и 4-терпинеол, имеющими решающее значение для борьбы с хроническими заболеваниями, вызванными вредными свободными радикалами.

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