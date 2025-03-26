5 ошибок периодического голодания: что провоцирует набор лишнего веса

Периодическое голодание может улучшать здоровье, стабилизировать уровень сахара и холестерина, а также помочь сбросить лишний вес. Однако неправильный подход может свести эти преимущества на нет и даже остановить ваш прогресс.

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В Daily Express рассказали, какие типичные ошибки люди допускают во время периодического голодания. Ознакомьтесь с ними, чтобы скорректировать свою стратегию.

Слишком длительное голодание

Резкое снижение калорий замедляет метаболизм и заставляет организм накапливать жир. Длительное голодание может привести к перееданию, что может остановить ваш прогресс. Если вы чувствуете усталость, головокружение или раздражительность, возможно, ваш подход к голоданию не работает. Пересмотрите режим питания, чтобы избежать негативных последствий и достичь стабильного результата.

Неправильный выход из голодовки

Ваш первый прием пищи должен обеспечивать энергию на весь день. Рацион с высоким содержанием рафинированных углеводов или сахара может вызвать резкие колебания уровня глюкозы, что усложнит контроль аппетита. Лучше выбирать белок (рыбу, курицу, тофу), цельнозерновые продукты (бурый рис, киноа) и овощи. Например, лосось с рисом и сладким картофелем или омлет со шпинатом и ржаным хлебом.

Незаметное потребление калорий во время периода голодания

Даже глоток молока в чае или кусочек хлеба могут незаметно прервать ваш пост. Во время голодания организм использует жировые запасы для энергии, но любая еда или напиток запускают пищеварение и выработку инсулина. Это активирует гормон голода грелин, который заставляет вас есть раньше, чем вам надо. Поэтому для настоящего голодания допускается только вода.

Переедание в период приема пищи

Голодание не отменяет подсчет калорий. Если вы потребляете больше, чем тратите, ваш вес не уменьшится, даже при длительном периоде без еды. Выбирайте продукты, богатые клетчаткой, чтобы дольше чувствовать сытость и избегать перекусов.

Повышение гормонов стресса

Женщины могут быть более чувствительными к последствиям голодания, поскольку оно повышает уровень стрессового гормона кортизола. Это может вызвать гормональный дисбаланс и затруднить сжигание жира. А потому, в периоды повышенного стресса или в первые дни цикла лучше вернуться к привычному режиму из трех приемов пищи в день.

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