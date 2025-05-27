5 причин, почему растительные масла могут быть вреднее сахара

Растительные масла давно считаются полезной альтернативой животным жирам, но новые исследования ставят это под сомнение. В частности, популярное соевое масло может способствовать ожирению, нарушениям работы мозга и повышению риска сердечных заболеваний.

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Во время приготовления пищи оно способно выделять токсичные вещества, а его чрезмерное потребление может вызвать хроническое воспаление. Издание eatthis.com опубликовало пять главных причин, почему стоит ограничить употребление таких масел в повседневном рационе.

Способствуют набору веса больше, чем сахар

Исследование Университета Калифорнии показало, что мыши, которые придерживались диеты с высоким содержанием соевого масла, набрали на 25% больше веса, чем те, которые потребляли кокосовое масло, и на 12% больше, чем те, которые потребляли фруктозу. Это эквивалентно примерно 2,3 кг дополнительного веса у мышей весом 9 кг. Причина – высокое содержание омега-6 жирных кислот в соевом масле, которые могут стимулировать аппетит и снижать скорость сжигания жира.

Могут негативно влиять на мозг

Соевое масло не только способствует ожирению и диабету, но и может влиять на гены, связанные с аутизмом, болезнью Альцгеймера, тревожностью и депрессией. Исследование показало, что у мышей, которые потребляли соевое масло, снижался уровень окситоцина в гипоталамусе – гормона, важного для социального поведения.

Повышают риск сердечных заболеваний

Хотя ранее считалось, что растительные масла полезны для сердца, новые исследования свидетельствуют об обратном. Диеты с высоким содержанием растительных масел могут способствовать образованию бляшек в артериях, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Содержат потенциально канцерогенные вещества при нагревании

При нагревании подсолнечного и кукурузного масел до высоких температур образуются альдегиды – токсичные химические вещества, связанные с деменцией, раком и сердечными заболеваниями. Эти вещества превышают рекомендуемые уровни Всемирной организацией здравоохранения в 20 раз.

Вызывают воспаление в организме

Соевое, кукурузное, подсолнечное и другие растительные масла содержат высокий уровень омега-6 жирных кислот и низкий уровень омега-3, что может привести к хроническому воспалению. Это, в свою очередь, связано с повышенным риском ожирения, диабета, рака и депрессии.

Как избежать вредных масел в рационе?

Читайте этикетки. Избегайте продуктов, содержащих рапсовое, кукурузное, хлопковое, пальмовое, соевое, подсолнечное, сафлоровое, рисовое и виноградное масла.

Избегайте продуктов, содержащих рапсовое, кукурузное, хлопковое, пальмовое, соевое, подсолнечное, сафлоровое, рисовое и виноградное масла. Используйте полезные жиры. Выбирайте оливковое, кокосовое, авокадо и арахисовое масла.

Выбирайте оливковое, кокосовое, авокадо и арахисовое масла. Готовьте на низком огне. Избегайте нагревания масел до высоких температур, чтобы предотвратить образование токсичных веществ.

Избегайте нагревания масел до высоких температур, чтобы предотвратить образование токсичных веществ. Используйте сливочное масло от коров травяного выпаса. Оно содержит полезные витамины и жирные кислоты, а также помогает стабилизировать уровень энергии и улучшить функцию мозга.

Уменьшение потребления вредных растительных масел может положительно повлиять на ваше здоровье, снизить риск хронических заболеваний и улучшить общее самочувствие.

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