5 причин, почему растительные масла могут быть вреднее сахара
Растительные масла давно считаются полезной альтернативой животным жирам, но новые исследования ставят это под сомнение. В частности, популярное соевое масло может способствовать ожирению, нарушениям работы мозга и повышению риска сердечных заболеваний.
Во время приготовления пищи оно способно выделять токсичные вещества, а его чрезмерное потребление может вызвать хроническое воспаление. Издание eatthis.com опубликовало пять главных причин, почему стоит ограничить употребление таких масел в повседневном рационе.
Способствуют набору веса больше, чем сахар
Исследование Университета Калифорнии показало, что мыши, которые придерживались диеты с высоким содержанием соевого масла, набрали на 25% больше веса, чем те, которые потребляли кокосовое масло, и на 12% больше, чем те, которые потребляли фруктозу. Это эквивалентно примерно 2,3 кг дополнительного веса у мышей весом 9 кг. Причина – высокое содержание омега-6 жирных кислот в соевом масле, которые могут стимулировать аппетит и снижать скорость сжигания жира.
Могут негативно влиять на мозг
Соевое масло не только способствует ожирению и диабету, но и может влиять на гены, связанные с аутизмом, болезнью Альцгеймера, тревожностью и депрессией. Исследование показало, что у мышей, которые потребляли соевое масло, снижался уровень окситоцина в гипоталамусе – гормона, важного для социального поведения.
Повышают риск сердечных заболеваний
Хотя ранее считалось, что растительные масла полезны для сердца, новые исследования свидетельствуют об обратном. Диеты с высоким содержанием растительных масел могут способствовать образованию бляшек в артериях, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Содержат потенциально канцерогенные вещества при нагревании
При нагревании подсолнечного и кукурузного масел до высоких температур образуются альдегиды – токсичные химические вещества, связанные с деменцией, раком и сердечными заболеваниями. Эти вещества превышают рекомендуемые уровни Всемирной организацией здравоохранения в 20 раз.
Вызывают воспаление в организме
Соевое, кукурузное, подсолнечное и другие растительные масла содержат высокий уровень омега-6 жирных кислот и низкий уровень омега-3, что может привести к хроническому воспалению. Это, в свою очередь, связано с повышенным риском ожирения, диабета, рака и депрессии.
Как избежать вредных масел в рационе?
- Читайте этикетки. Избегайте продуктов, содержащих рапсовое, кукурузное, хлопковое, пальмовое, соевое, подсолнечное, сафлоровое, рисовое и виноградное масла.
- Используйте полезные жиры. Выбирайте оливковое, кокосовое, авокадо и арахисовое масла.
- Готовьте на низком огне. Избегайте нагревания масел до высоких температур, чтобы предотвратить образование токсичных веществ.
- Используйте сливочное масло от коров травяного выпаса. Оно содержит полезные витамины и жирные кислоты, а также помогает стабилизировать уровень энергии и улучшить функцию мозга.
Уменьшение потребления вредных растительных масел может положительно повлиять на ваше здоровье, снизить риск хронических заболеваний и улучшить общее самочувствие.
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