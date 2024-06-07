Пять продуктов, которые придадут вам уверенности и снизят вздутие живота

Для того чтобы наслаждаться собственной кожей и чувствовать себя на высоте, включите в свой рацион несколько ключевых продуктов, которые помогут избавиться от вздутия, подтянуть среднюю часть живота и повысить уверенность в себе. Eatthis рассказал, что с этими доступными продуктами в скором времени вы будете наслаждаться собой.

1. Корица

Повысьте свою уверенность в себе, добавляя немного корицы к ежедневным блюдам. Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что употребление этой сладкой специи помогает снизить уровень инсулина, предотвращая отложение избыточного сахара в виде жира. Итак, независимо от того, посыпаете ли вы им утренний кофе, добавляете ли в греческий йогурт, добавляете ли до ломтиков яблок, эта скромная специя способна творить чудеса с вашим организмом.

2. Масло авокадо

Добавление около трех столовых ложек масла авокадо, богатого олеиновой кислотой, к вашим блюдам может помочь сжечь жир на животе. Оно дарит чувство удовольствия, что приводит к уменьшению потребления пищи. Приготовьте несколько вкусных блюд с растительным маслом авокадо и наблюдайте, как уменьшается количество жира на животе.

3. Спаржа

Если вы чувствуете себя менее уверенно, подумайте о том, чтобы добавить в меню спаржу. Этот богатый питательными веществами овощ содержит много калия, который помогает выводить лишнюю воду и натрий, благодаря чему вы выглядите более стройной и подтянутой.

4. Соленые огурцы

Как ни странно, но маринованные огурцы могут стать вашим секретным оружием против нежелательного веса. Насыщенные кислым уксусом, они помогают повысить способность вашего организма сжигать углеводы на 40 процентов. Используйте маринованные огурцы как низкокалорийную закуску для борьбы с жиром, чтобы быстро вернуть уверенность в собственном теле.

5. Кефир

Выбирайте кефир – молочный продукт, известный своими полезными для кишечника свойствами. Часто кефир может противодействовать пищеварительному дискомфорту, вызванному лактозой в молоке. Исследования Университета штата Огайо свидетельствуют, что он может снизить вздутие живота и газы, вызванные потреблением лактозы, на потрясающие 70 процентов.

Раньше OBOZ. UA рассказывал, почему стоит пить смузи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.