5 растяжек, которые улучшают подвижность и форму. Видео

Даже если вы привыкли к регулярным тренировкам, иногда вам может хотеться просто остаться в постели или провести весь день на диване. В такие дни необходимы простые упражнения для мобильности, которые помогут разбудить тело и не позволят вам выйти из привычного ритма.

В чем преимущества растяжки, какие упражнения могут прорабатывать мышцы и как настроиться на продуктивный день, сообщили в Eat This, Not That. Ознакомьтесь с этими упражнениями, поскольку это быстрый способ восстановить энергию без сложных тренировок.

Преимущества растяжки для мобильности

Растяжки важны для поддержания силы, гибкости и улучшения осанки. Они помогают избежать травм, уменьшают нагрузку на суставы и повышают диапазон движений. Такие занятия также способствуют укреплению мышц и снятию напряжения после сидячего образа жизни. Регулярные тренировки по мобильности повышают физическую ловкость как в спортзале, так и в повседневной жизни.

Упражнение "Червяк"

Для выполнения упражнения наклоните тело вперед, пока обе руки не коснутся пола, а затем переместите их вперед, образуя высокую планку. Оставайтесь в этом положении, считая до четырех. Вернитесь назад, двигаясь на руках и постепенно и постепенно поднимитесь. Повторите упражнение 8-10 раз.

Выпад с разгибанием над головой

Выполните выпад с разгибанием над головой. Для этого встаньте прямо, сделайте большой шаг вперед, образуя глубокий выпад. Легонько поднимите колено от пола и потянитесь противоположной рукой к потолку. Сделайте несколько повторений с каждой стороны, не поднимая руку над головой, чтобы избежать боли. Это движение улучшает гибкость бедер и позвоночника.

Асана "Собака мордой вниз" к позе "Кобра"

Начните с позы "собаки мордой вниз", поднимая бедра так, чтобы образовать латинскую букву "V". Постепенно опустите голову, снимая напряжение в шее, и поочередно вращайте пятками к земле, растягивая икры. Медленно опускайте тазобедренные кости к земле, поднимая грудь до позы "кобры". Это помогает растянуть грудную клетку и позвоночник.

Упражнение "Скорпион"

Это упражнение улучшает подвижность бедер и позвоночника. Чтобы его выполнить лягте на живот, расправьте руки в стороны, образуя букву "Т". Далее, поднимите одну ногу, согнув ее в колене и вращайте бедром, стараясь дотянуть пальцы ног до ягодиц. Для дополнительной растяжки можно добавить вращение корпуса, используя руку для поддержки на противоположном плече.

Выпад бегуна

Это тренировка для укрепления сгибателей и подколенных сухожилий, улучшающих подвижность нижней части тела. Чтобы ее выполнить, займите позу планки, положите правую ногу возле правой руки и сделайте глубокий выпад, задержавшись на секунду. Поменяйте ноги и повторите упражнение 6 раз.

