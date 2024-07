5 свойств артишоков: невероятный побочный эффект, улучшающий здоровье

Артишоки – это, вероятно, самый недооцененный овощ за всю вашу жизнь. Мало кто действительно понимает, как его нужно готовить, с чем совмещать и почему следует добавить в свой рацион.

Однако артишок является низкокалорийным овощем, который имеет высокую питательную ценность и содержит фолиевую кислоту, витамин С, витамин К, а также наибольшее содержание клетчатки среди других растительных источников. Какую пользу следует ожидать, употребляя артишок, рассказали в Eat This, Not That.

Улучшает работу сердца

Артишоки могут защищать сердце, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с их способностью снижать уровень плохого холестерина. Также артишоки могут улучшать другие факторы риска, такие как гипертония и уровень триглицеридов. Тем не менее требуются дальнейшие исследования для понимания точных механизмов, согласно которым артишоки влияют на здоровье сердца.

Нормализует работу печени

Артишоки содержат растительное соединение силимарин, что способствует увеличению выделения желчи в печени, облегчая обработку токсинов и гормонов, что защищает печень. Хлорогеновая кислота, также присутствующая в артишоках, согласно исследованию 2021 года, может помогать защищать клетки печени и способствовать восстановлению поврежденного хряща вокруг суставов.

Улучшает состояние кишечника

Артишоки богаты клетчаткой, которая способствует здоровью пищеварения. Всего в одном артишоке содержится около 6,84 грамма клетчатки, что составляет четверть суточной нормы для взрослых. Клетчатка способствует увеличению объема и размягчению стула, облегчая его прохождение и предотвращая запоры. Также артишоки содержат инулин - растворимые волокна, которые могут помогать снижать уровень сахара и холестерина в крови, а также являются пребиотиком, питая полезные бактерии в кишечнике.

Уменьшает воспаление

Артишоки содержат антиоксиданты, такие как рутин, кверцетин, силимарин и галловая кислота, которые способствуют снижению воспаления. Эти вещества могут защищать клетки от повреждений и уменьшать общий риск развития хронических заболеваний. Особенно важным является флаваноид лютеолин, который может помочь уменьшить воспаление и поддерживать нормальный уровень холестерина, что полезно для больных артритом и гиперхолестеринемией.

У вас могут возникнуть нарушения пищеварения

Несмотря на пользу артишока, стоит учесть, что некоторые люди могут иметь проблемы с пищеварением из-за высокого содержания клетчатки в этом овоще. Люди с синдромом раздраженного кишечника могут испытывать непереносимость фруктанов, содержащихся в артишоках, что может сопровождаться газами, вздутием живота, диареей или запором.

