5 упражнений, которые помогут уменьшить жир на животе в 50 лет: что нужно знать

Для того чтобы избавиться от жира вокруг живота, важно соблюдать здоровые привычки. По словам Eatthis, кроме потребления диеты, богатой нежирным белоком и овощами, важно включение аэробных упражнений и тренировок с сопротивлением в свой еженедельный распорядок дня.

Приседания с гантелями спереди

Держите пару гантелей на уровне плеч. Напрягите пресс, отведите бедра назад и приседайте, пока они не станут параллельными земле.

Сделайте движение пятками и бедрами, чтобы встать назад, привлекая квадрицепсы и ягодицы. Старайтесь выполнить 3 подхода по 10 повторений.

Сидячая тяга

Надежно расположите ноги на подушке сидящего тренажера и возьмитесь за широкую рукоятку обеими руками. Потяните насадку в тело, сжав лопатки вместе.

Перед выполнением следующего повторения полностью вытяните руки. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.

Жим гантелей на плечи

Держите гантели у плеч ладонями друг к другу. Напрягите пресс и ягодицы, а затем выталкивайте гантели вверх, привлекая плечи и трицепсы вверху.

Опускайте вес под контролем перед повторением. Старайтесь сделать 3 подхода по 10 повторений.

Массажный мяч

Положите руки на массажный мяч или отягощенный тренажер и примите положение для отжима. Держите грудную клетку вертикально, пресс задействован, и поднимите одно колено к мячу, сокращая пресс.

Чередуйте колени, сохраняя высокие бедра, прямую спину и напряжение в животе. Выполните 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу.

Лента сопротивления

Надежно привяжите ленту сопротивления к крепкому шесту или балке над собой. Встаньте под лентой, возьмитесь за нее обеими руками и потяните вниз к груди.

С напряженными мышцами пресса и прямыми ногами проделайте стоячий кранч, прогибаясь вниз, сокращая пресс внизу. Перед повторением медленно вернитесь в исходное положение. Сделайте 3 подхода по 15-25 повторений.

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