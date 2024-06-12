5 упражнений, которые помогут уменьшить жир на животе в 50 лет: что нужно знать
Для того чтобы избавиться от жира вокруг живота, важно соблюдать здоровые привычки. По словам Eatthis, кроме потребления диеты, богатой нежирным белоком и овощами, важно включение аэробных упражнений и тренировок с сопротивлением в свой еженедельный распорядок дня.
Приседания с гантелями спереди
Держите пару гантелей на уровне плеч. Напрягите пресс, отведите бедра назад и приседайте, пока они не станут параллельными земле.
Сделайте движение пятками и бедрами, чтобы встать назад, привлекая квадрицепсы и ягодицы. Старайтесь выполнить 3 подхода по 10 повторений.
Сидячая тяга
Надежно расположите ноги на подушке сидящего тренажера и возьмитесь за широкую рукоятку обеими руками. Потяните насадку в тело, сжав лопатки вместе.
Перед выполнением следующего повторения полностью вытяните руки. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.
Жим гантелей на плечи
Держите гантели у плеч ладонями друг к другу. Напрягите пресс и ягодицы, а затем выталкивайте гантели вверх, привлекая плечи и трицепсы вверху.
Опускайте вес под контролем перед повторением. Старайтесь сделать 3 подхода по 10 повторений.
Массажный мяч
Положите руки на массажный мяч или отягощенный тренажер и примите положение для отжима. Держите грудную клетку вертикально, пресс задействован, и поднимите одно колено к мячу, сокращая пресс.
Чередуйте колени, сохраняя высокие бедра, прямую спину и напряжение в животе. Выполните 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу.
Лента сопротивления
Надежно привяжите ленту сопротивления к крепкому шесту или балке над собой. Встаньте под лентой, возьмитесь за нее обеими руками и потяните вниз к груди.
С напряженными мышцами пресса и прямыми ногами проделайте стоячий кранч, прогибаясь вниз, сокращая пресс внизу. Перед повторением медленно вернитесь в исходное положение. Сделайте 3 подхода по 15-25 повторений.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как избавиться от живота в 50 лет.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.