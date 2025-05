8 методов, которые сделают напиток полезным: как правильно пить кофе

Если вы уже не представляете свое утро без кофе, это не так уж и плохо, поскольку этот напиток может не только бодрить, но и приносить пользу здоровью. Новые исследования показывают, что кофе способен поставлять организму витамины и даже продлить продолжительность жизни.

Однако, чтобы получить максимум пользы, важно пить его правильно. В Eat This, Not That рассказали, какие современные советы помогут сделать свой кофе здоровее без ущерба для вкуса.

Отмеряйте молоко или сливки

Кофе легко испортить лишним количеством сливок или молока. Чтобы избежать этого, стоит заранее отмерить порцию, которая должна составлять не более 15-30 мл. Такой контроль поможет сделать напиток вкусным и не слишком калорийным.

Контролируйте количество сахара

Контроль и умеренность касается и сахара. Для оптимального количества лучше использовать порционные пакетики, которые содержат примерно 1 чайную ложку сахара. Контроль количества сахара поможет наслаждаться вкусом без вреда для здоровья.

Не используйте сладкие ароматизаторы

Замените искусственные сливки на натуральные ингредиенты. Если вам нравится ванильный кофе, добавьте в него настоящую ваниль, а для сладости — немного меда или кленового сиропа. Это добавит вкуса и аромата без лишних примесей.

Добавляйте натуральные ароматизаторы в гущу перед завариванием

Чтобы сделать кофе ароматным без лишнего сахара и калорий, добавьте к молотым зернам немного корицы, мускатного ореха или пищевой лаванды. Это простой способ усилить вкус перед завариванием.

Попробуйте растительные сливки

Многие растительные сливки на основе кокосового или миндального молока разработаны так, чтобы быть менее калорийными и содержать меньше жира. Кроме того, они часто имеют широкий выбор интересных вкусов, которые безопасно улучшают вкус напитка.

Используйте натуральный низкокалорийный подсластитель

Выбор низкокалорийных натуральных подсластителей, таких как стевия или монашеский фрукт — это отличный способ подсластить кофе без добавления лишнего сахара и калорий. Такие заменители часто встречаются в кофейнях и их легко найти на полках супермаркетов.

Не пейте кофе натощак

Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America показало, что горечь кофе может стимулировать организм к выработке большего количества желудочной кислоты. Поэтому, если пить кофе натощак, это может вызвать дискомфорт или повысить уровень сахара в крови, особенно после плохого сна.

Уменьшите содержание сиропов

Готовить кофе дома — это лучший способ быть уверенным в его ингредиентах. Если вы заказываете в кафе, выбирайте простые напитки и проверяйте порции сиропа и сахара, которые добавляют в ваш напиток.

